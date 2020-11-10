Corona Virüsüne Yakalanan Filistinli Lider Erekat Yaşamını Yitirdi

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saeb Erekat, Corona virüsü enfeksiyonuna yakalanmasının ardından yaşamını yitirdi. Erekat 65 yaşındaydı.

Erekat’ın ölümü ailesi tarafından Facebook’tan duyuruldu.

Erekat her ne kadar diğer Filistinli üst düzey liderler Yasser Arafat ve Mahmut Abbas’ın rolünü devralma girişiminde bulunmamış olsa da birçok kişi için en az Arafat ve Abbas kadar önemliydi.

Corona virüsüne yakalandığı 8 Ekim tarihinde tespit edilen Erekat üç yıl önce Amerika’da akciğer nakli olmuş ve ameliyatın ardından bağışıklık sistemi zayıf düşmüştü.

Erekat tedavi amaçlı kaldırıldığı Kudüs Hadassah Tıp Merkezi’nde yaşamını yitirdi. Ailesin ölüm nedeninin Corona virüsü olduğunu belirtti.

Son dönemlerde Erekat, Filistin yönetimiyle ABD yönetimi arasında yaşanan uzlaşmazlıklarda Filistin davasının sözcüsü rolünü üstlenmişti.

Her ne kadar Trump yönetiminin İsrail’in Filistin topraklarını ilhak planına desteğini çok kez eleştirse de Erekat bir taraftan da 2014 yılından bu yana askıya alınan barış müzakerelerinin yeniden başlatılması ve iki devletli çözüm için de çaba sarfeden bir liderdi.

Erekat 2019 yılında Reuters haber ajansıyla röportajında Filistin devleti kurulması planlarıyla ilgili olarak, “Bu yıl olmasa bile 5 yıl sonra ya da 10 veya 50 yıl sonra olacak. Ancak ne kadar uzun sürerse, daha fazla kurban olacak, daha fazla kişi öldürülecek, daha fazla şiddet ve aşırıcılık olacak. İki devlet çözümüne dayalı yoldan gidildiğinde hayatlar kurtulacak ve bunu yapmak mümkün” şeklinde konuşmuştu.

