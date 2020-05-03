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Corona Virüsünü İkinci Kez Yenen Belediye İşçisi Taburcu Oldu

03.05.2020 20:59 | Son Güncelleme

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki 14 günlük karantina süreci sonrası ikinci kez Corona virüsünü yenen belediye işçisi Yunus Balcı taburcu oldu. Plazma vermek için gittiği hastanede yeniden pozitif çıkan ve tekrar tedavi olan Balcı yaşadığı süreci VOA Türkçe'ye anlattı

Corona Virüsünü İkinci Kez Yenen Belediye İşçisi Taburcu Oldu

Dünya genelinde Corona salgını nedeniyle ölümler devam ederken, tedavi sonrası virüsü yenerek iyileşenlerin sayısı da artıyor.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki 14 günlük karantina süreci sonrası ikinci kez Corona virüsünü yenen belediye işçisi Yunus Balcı taburcu oldu. Balcı plazma vermek için gittiği hastanede yeniden pozitif çıkmıştı.

İkinci kez uygulanan tedavinin sonunda ağrılarından tamamen kurtulduğunu ifade eden 5 yaşındaki 3 çocuk babası Yunus Balcı yaşadığı süreci şöyle anlattı:

“14 gün evde karantinadaydım. Plazma testi için geldiğimde tekrar pozitif çıktığını söylediler. Daha sonra hastaneye yatırdılar beni, hemşireler doktorlar günlük ilaçlarımızı serumlarımızı verdiler. Biraz sancılı, biraz ağrılı, biraz iyi bir şekilde geçirdim. Önce başka hastanede yatıyordum, şimdi ise bu hastaneden taburcu oluyorum. Mutluyum, çocuklarıma kavuşacağım, evime kavuşacağım çok şükür.’’

Plazma testi için çağırılınca pozitif olduğu ortaya çıktı

Tedavinin toplamda 33 gün sürdüğünü belirten Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin “Yunus Bey’i plazma almak için hastanemize çağırdığımızda kontrol amaçlı bir test aldık, ancak bu testte tekrar pozitif çıkmıştı. Zaten şikayetleri de devam ediyordu. Tekrar hastanemize yatırdık. Bakanlık tarafından belirlenen bir algoritma var. Biz bu ilaçları bir kür olarak veriyoruz. Bu hastalarımızın büyük çoğunluğunda gerçekten ciddi baş, bel ve kas ağrıları oluyor. Yunus Bey’de de bu klasik tiradın üçü de ağır bir şekilde vardı. Yunus Bey’in tabii 33 gün süren bir tedavisi var. Ara dönemde iyileşme diye bahsedilen yalancı bir negatiflik dönemi var. Sonrasında tekrar bir alevlenme ve kliniğin ağırlaştığını görüyoruz. Son iki günde yapılan iki testin arka arkaya negatif gelmesi ve kliniğinin de düzelmesi üzerine taburcu ettik. Süreç içerisinde 14 günü atlattıktan sonra Yunus Bey’i tekrar plazma bağışçısı olarak hastanemize çağıracağız’’ ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Yunus Balcı, evinde geçireceği 14 günlük karantinanın artından tekrar negatif çıkarsa kanından alınan plazma diğer Corona virüsü hastaları için kullanılabilecek.

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