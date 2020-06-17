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‘‘Corona Virüsünü Öldüren Maske’’ İddiası

17.06.2020 22:32 | Son Güncelleme

İsrailli araştırmacılar, Corona virüsünü öldüren bir maske geliştirdiklerini öne sürdü. Buna göre maskenin cep telefonu şarj cihazından aldığı enerjiyle ısı üreterek Corona virüsünü öldürmesi planlanıyor

İsrailli araştırmacılar, Corona virüsünü öldüren bir maske geliştirdiklerini öne sürdü. Buna göre maskenin cep telefonu şarj cihazından aldığı enerjiyle ısı üreterek Corona virüsünü öldürmesi planlanıyor.

Hayfa kentindeki Technion Üniversitesi profesörlerinden Yair Ein-Eli, dezenfeksiyon sürecinin yaklaşık yarım saat sürdüğünü ve maske şarjdayken kullanılmaması gerektiğini bildirdi.

USB girişi bulunan maske standart telefon şarjı gibi bir güç kaynağına bağlanabiliyor. Daha sonra iç katmanındaki karbon fiberleri 70 santigrat dereceye kadar ısıtabiliyor. Bu da virüsleri öldürmek için yeterli bir sıcaklık.

Ein-Eli, sağlık krizi boyunca küresel talebin fazla olduğu tek kullanımlık maskelerin ekonomik ve çevre dostu olmadığını söyledi.

Yüksek filtrasyon özelliğine sahip standart N95 maskesine benzeyen prototipin önünde bir hava kanalı ve yanlarında da kulağın arkasına takılarak sabitlenmesini sağlayan lastikleri var.

Araştırmacılar maske için patent almak amacıyla Mart ayında ABD’ye gitmiş ve özel sektörden bazı isimlerle ürünün ticari hale getirilmesi için temas kurmuştu.

Araştırmacılar maskenin ticari olarak üretilmesi halinde klasik tek kullanımlık maskelerin fiyatının üzerine bir dolarlık kar payı konularak satılacağını söyledi.

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