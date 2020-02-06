Corona Virüsünü Ortaya Çıkaran Doktorun Durumu Kritik 

Li, 1 Ocak’ta da “söylenti tacirliği”nden gözaltına alınmıştı. 3 Ocak’ta doğru olmayan açıklamalar yaptığına dair bir belge imzaladıktan sonra serbest kalan Li, Corona virüsü şüphesiyle dolup taşan hastanedeki görevine geri dönmüş ve bir hafta sonra öksürmeye başlamıştı.

Li, Çin'de kullanılan Wechat adlı mesajlaşma uygulamasından meslektaşlarına Wuhan'da bir deniz ürünleri marketinde çalışan 7 kişinin SARS benzeri bir virüse yakalandığını ve karantina altına alındıklarını duyurmuştu.

Li’nin 30 Aralık’ta meslektaşlarını şiddetli akut solunum yetmezliği sendromu SARS’a neden olan virüse benzer bulaşıcı bir virüse karşı uyarmak istemiş ancak internetteki paylaşımları sansürlenmişti.

Arkadaşları ve meslektaşları, Wuhan Merkez Hastanesi’nde göz doktoru olan 34 yaşındaki Li Wenliang’ın Corona virüsünden öldüğünü açıklamıştı.

Çin’de en az 560 can alan ve dünya çapında 28 binden fazla insanı etkileyen Corona virüsünü aslında haftalar önce ortaya çıkaran ve yetkililerce susturulduğu iddia edilen doktorun hayatını kaybettiği öne sürüldü. Çin, iddiayı yalanladı.

Ölüm haberinin ardından Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Komitesi Başkanı Michael Ryan, Cenevre’de yaptığı açıklamada, “Doktor Li Wenliang’ın vefatından derin üzüntü duyuyoruz. Yaptığı çalışmalar için de müteşekkiriz” dedi. Ancak Wuhan Merkez Hastanesi, genç doktorun hala hayatta ve durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Hastaneden yapılan açıklamada, “Corona virüse bağlı zatürre yaşayan doktorumuzu kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz” denildi.

Doktorun anne babasının da hastanede olduğu bildirildi. Hamile eşi ve çocuğunun ise durumu bilinmiyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, iyileşerek taburcu edilen hasta sayısını da 1153 olarak açıkladı. Yetkililer, en genç hastanın doğduktan 36 saat sonra Corona virüsü testi pozitif çıkan bir bebek olduğunu bildirdi.

Ülkede sadece Corona virüsünü tedavi etmek için prefabrik olarak kurulan 1000 yataklı hastanenin ardından 1500 yataklı ikinci hastanenin de faaliyete geçirildiği açıklandı.

Öte yandan Japonya’nın Yokohama Limanı’nda Salı günü karantinaya alınan 3 bin 700 kişinin bulunduğu yolcu gemisinde Corona virüsü tespit edilen kişi sayısı 20'ye çıktı. Japonya’daki vaka sayısı 45’e yükseldi.