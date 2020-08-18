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"Corona Virüsünü Şu An Gençler Yayıyor"

18.08.2020 17:36 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Corona virüsü salgınının, virüsü taşıdıklarından haberdar olmayan 20 ila 40 yaş arasındakiler tarafından yayıldığı ve bunun riskli gruplar için tehlike oluşturduğu yönünde uyarıda bulundu

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Corona virüsü salgınının, virüsü taşıdıklarından haberdar olmayan 20 ila 40 yaş arasındakiler tarafından yayıldığı ve bunun riskli gruplar için tehlike oluşturduğu yönünde uyarıda bulundu.

WHO’dan Salı günü yapılan açıklamada, tespit edilen vaka sayılarında gençlerin oranının küresel çapta büyük ölçüde arttığına dikkat çekildi. Örgütün açıklamasına göre bu durum, ileri yaştakileri ve başka hastalığı olanları, özellikle nüfusun yoğun olduğu ve sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığı bölgelerde ciddi risk altına sokuyor.

Salgının yayılma şeklinin değiştiğini belirten Dünya Sağlık Örgütü Batı Pasifik Bölge Başkanı Takeshi Kasai, internet üzerinden yaptığı konuşmasında, “20’li, 30’lu ve 40’lı yaşlarındaki kişiler salgını gittikçe daha çok yaymaya başladı. Birçoğu enfekte olduklarından habersiz” şeklinde konuştu.

WHO epidemiyologlarından Maria Van Kerkhove, insanların normal hayatlarını sürdürmek istemesinden ötürü suçlanamayacağını, ancak gençlerin Corona virüsü pandemisine karşısında yenilmezlik hissi içinde olmasının yanlış olduğunu söyledi. Kerkhove, “Gençlerin yoğun bakım ünitelerine kaldırıldığını görüyoruz. Gençler bu virüsten ölüyor” dedi.

Reuters haber ajansının kayıtlarına göre yaklaşık 22 milyon kişide tespit edilen ve 770 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Corona virüsü salgını devam ederken, sosyal ve ekonomik hayatta önlem amaçlı kısıtlamalar bazı ülkelerde yeniden uygulamaya konuyor.

“Aşı milliyetçiliğine son verilmeli”

WHO Genel Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus ise Cenevre’da yaptığı açıklamada, bazı ülkelerin aşı tedariğini garantiye alma konusunda diğer ülkelerin ihtiyaçlarını göz ardı ettiğini vurguladı.

“Aşı milliyetçiliğine” son verilmesi çağrısı yapan Ghebreyesus, “Stratejik ve küresel davranmak aslında her ülkenin ulusal çıkarınadır çünkü herkes güvende olmadığı sürece kimse güvende değil” dedi.

İlk başlarda salgını kontrol altına alan ancak son dönemlerde virüsün hızla yayıldığı ülkelerdeki duruma değinen ve Pasifik Asya bölgesine dikkat çeken Takeshi Kasai ise “Sadece yeniden büyüyen bir salgını gözlemlemiyoruz. Bunun, Asya Pasifik bölgesinde pandeminin yeni bir aşamasına girildiğinin sinyali olduğunu düşünüyoruz” dedi ve erken teşhisin ve hızlı alınan önlemlerin etkisinin hala önemli olduğunun altını çizdi.

WHO yetkililerinin değindiği konular arasında aşı ve ilaç araştırma ve geliştirmede uyulması gereken kurallar da vardı.

Corona aşısı için ilk onayı bu ay alan Rusya’yla iletişim halinde olduklarını söyleyen WHO yetkilisi Socorro Escalante, “Bu yeni aşıyla ilgili kanıt sunan bir sonuç almayı umuyoruz” ifadelerini kullandı.

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