"Corona Virüsünü Şu An Gençler Yayıyor"

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Corona virüsü salgınının, virüsü taşıdıklarından haberdar olmayan 20 ila 40 yaş arasındakiler tarafından yayıldığı ve bunun riskli gruplar için tehlike oluşturduğu yönünde uyarıda bulundu.

WHO’dan Salı günü yapılan açıklamada, tespit edilen vaka sayılarında gençlerin oranının küresel çapta büyük ölçüde arttığına dikkat çekildi. Örgütün açıklamasına göre bu durum, ileri yaştakileri ve başka hastalığı olanları, özellikle nüfusun yoğun olduğu ve sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığı bölgelerde ciddi risk altına sokuyor.

Salgının yayılma şeklinin değiştiğini belirten Dünya Sağlık Örgütü Batı Pasifik Bölge Başkanı Takeshi Kasai, internet üzerinden yaptığı konuşmasında, “20’li, 30’lu ve 40’lı yaşlarındaki kişiler salgını gittikçe daha çok yaymaya başladı. Birçoğu enfekte olduklarından habersiz” şeklinde konuştu.

WHO epidemiyologlarından Maria Van Kerkhove, insanların normal hayatlarını sürdürmek istemesinden ötürü suçlanamayacağını, ancak gençlerin Corona virüsü pandemisine karşısında yenilmezlik hissi içinde olmasının yanlış olduğunu söyledi. Kerkhove, “Gençlerin yoğun bakım ünitelerine kaldırıldığını görüyoruz. Gençler bu virüsten ölüyor” dedi.