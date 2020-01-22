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  4. Corona virüsünün belirtileri nelerdir? Corona virüsüne karşı alınacak önlemler!

Corona virüsünün belirtileri nelerdir? Corona virüsüne karşı alınacak önlemler!

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.01.2020 14:17 | Son Güncelleme

Çin'de ortaya çıkan ve 9 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Corona virüsü ABD, Güney Kore, Tayland ve Japonya'da da görüldü. Bu virüsün yeni bir salgının habercisi olabileceğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Özer Akgül, şu an virüsün Türkiye'de görülmediğini belirterek alınacak önlemleri sıraladı.

Corona virüsünün belirtileri nelerdir? Corona virüsüne karşı alınacak önlemler!

Şimdiye kadar 9 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve Çin'de ortaya çıkan 2019-nCoV adı verilen Corona virüsü dünyada tehdit oluşturdu. Türkiye’de de virüsten etkilenmemek için İstanbul Havalimanı’ndaki Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Türkiye'de 'gizemli virüse' ilişkin herhangi bir hastanın olmadığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "Bizde şu an herhangi bir hastanın hatta riskli hastanın olmadığının altını çizmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

'CORONA SARS VE MERS'İN YAKIN AKRABASI'

Ortaya çıkan bu virüsün corona virüs ailesinden olduğunu ve bu aileden 6 virüsün bilindiğini belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Özer Akgül, “Yeni tanımlanan bu virüs ailenin 7’ncisi olarak biliniyor. Daha önce ortaya çıkan SARS ve MERS virüslerinin yakın akrabası diyebiliriz. Diğerleri gibi bunların da salgın yapabilme ihtimali var ancak virüsün henüz çok bilinirliği olmadığı için salgın öngörüsünde bulunmak çok da mümkün değil” ifadelerini kullandı.

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CORONA VİRÜSÜNE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

Henüz Türkiye’de gözükmeyen bu virüs için alınacak önlemlerin solunum yolu sistemi enfeksiyonlarına yol açan virüslere karşı alınan önlemlerle aynı olabileceğine dikkat çeken Akgül, “Hasta ile temas etmeden önce ve sonra mutlaka su ve sabunla el yıkamak, ölü veya canlı enfekte olduğu düşünülen hayvanlarla temaslardan kaçınmak önem taşır. Öksürürken ve hapşırırken burun ve ağız bölgesinin bilek bölgesinin içine kapatılmasına özen gösterebiliriz. Solunum yolu ile bulaştığı için özellikle şüpheli olan bölgelerden gelen yolculara mutlaka enfeksiyon hastalıkları taraması yapılması gerekir” diye konuştu.

'CORONA VİRÜSÜNÜN BULAŞMA İHTİMALİ YÜKSEK ÜLKELER ARASINDA KONUMLANIYORUZ'

Türkiye’de alarm verici bir belirtinin olmadığını ancak ‘olmaz’ demenin de mümkün gözükmediğini ifade eden Özer, “Dünya globalleşti ve uçaklarla her yere seyahat edilebiliyor. Bu nedenle bulaşma ihtimali yüksek ülkeler arasında konumlanıyoruz” dedi.

CORONA VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Corona virüs ailesinin genel olarak yaptığı belirtilerin görüldüğüne dikkat çeken Özer, şunları söyledi:

“Genel olarak yaptığı belirtiler hep solunum yolu sistemi üzerine. Grip, soğuk algınlığı, zatürre gibi hastalıkların temel belirtilerini gösteriyor. Herhangi ekstra bir farklılık yok. Sadece bu hastalık biraz daha ağır geçiriliyor ve ortak belirtisi ateş. Uçaklardaki enfeksiyon kontrolleri de aslında ateş takibi. Hastalardaki ateşi ölçüyorlar ve yüksek ateşi olan, solunum sistemi rahatsızlıkları belirtisi taşıyan hastaları karantinaya alıyorlar. Ateş tipik bir bulgu ve bunun üstüne de solunum sistemi eklenebiliyor.”

Yeni bir salgının gelmesinden korktuklarını belirten vatandaşların bazıları virüsten korunmak için kalabalık ortamlardan uzak durduğunu ve hijyene dikkat ettiklerini söylerken bazıları da Dünya Sağlık Örgütünü bile alarma geçiren bu gizemli virüsten henüz haberleri olmadığını belirtiyor.

Kaynak: DHA

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