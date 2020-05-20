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Corona Virüsünün Bulaşıcılığına Karşı Olumlu Bulgular

20.05.2020 22:29 | Son Güncelleme

Corona virüsünün ilk vurduğu ülkelerden Güney Kore’de araştırmacılar, enfekte olan ve iyileştikten sonra test sonuçları yeniden pozitif çıkan kişilerin, virüsü başkalarına bulaştıramayacağına dair bulgular elde etti

Corona Virüsünün Bulaşıcılığına Karşı Olumlu Bulgular

Corona virüsünün ilk vurduğu ülkelerden Güney Kore’de araştırmacılar, enfekte olan ve iyileştikten sonra test sonuçları yeniden pozitif çıkan kişilerin, virüsü başkalarına bulaştıramayacağına dair bulgular elde etti.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden araştırmacılar, Corona virüsü hastalığından sağ çıkan 285 hasta üzerinde bir çalışma yaptı. İyileştikleri kabul edilen bu hastaların ortak noktası, yapılan COVID-19 testleri önce negatif çıksa da sonradan pozitif çıkmaya başlamasıydı. Araştırmacılar bu hastaların bu dönemde temas ettiği 790 kişiyi belirledi. Bu kişilerin hiçbirinde “yeniden enfekte olan” kişilerle temas etmelerine rağmen Corona virüsüne rastlanmadı.

Araştırmada dikkat çeken bir başka bulgu da yeniden pozitif çıkan kişilerden alınan virüslerin hücre kültüründe büyümediği oldu. Bunun hastaların ölü virüs partikülleri döktüğü anlamına geldiğini söyleyen araştırmacılar, hem yeniden pozitif çıkan vakalarda hem de yeni teşhis edilen vakalarda virüsü etkisizleştiren antikorlar bulduklarını da açıkladı.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, yeni bulgular doğrultusunda, halkın işe ya da okula dönmesi için COVID-19 testinin negatif olması şartını da kaldırdığını açıkladı. Yeni uygulamaya göre, taburcu edilen hastalardan ilave test istenmeyecek.

Antikor testi pozitif çıkan kişinin, Corona virüsüne karşı bağışıklığı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Uzmanlar antikorların varlığının, kişinin virüse büyük olasılıkla maruz kaldığı ve belli bir seviyede bağışıklık oluşturduğu fikrinde. Bir başka sorun da bağışıklığın ne kadar sürdüğü.

Öte yandan, ABD’de maymunlar üzerinde yapılan iki araştırmanın, bağışıklık kazanma ile ilgili bazı bilimsel kanıtlar sağladığı ve bu kanıtların geliştirilen aşıların başarılı olacağı yönünde olumlu bir adım olduğu bildirildi.

Boston’da Harvard Tıp Fakültesi yürütülen çalışmaların ilkinde araştırmacılar dokuz maymuna Corona virüsü bulaştırdı. İyileştikten sonra bir daha virüse maruz bırakılan maymunlar arasında yeniden hastalanan olmadı.

Araştırma ekibinden Doktor Dan Barouch, ulaştıkları bulguların, maymunların virüse karşı doğal bir bağışıklık geliştirdiğini gösterdiğini söyledi.

İkinci araştırmada da Barouch ve meslektaşları 25 maymuna, geliştirilmesi süren altı aşının prototipi yapıldı ve ürettikleri antikorların koruyucu olup olmadığına bakıldı. Bunun için bu maymunlar ve karşılaştırma yapılacak kontrol grubundaki 10 maymuna yeniden Corona virüsü bulaştırıldı.

Kontrol grubundaki maymunlarda özellikle burunlarında ve akciğerlerinde virüse yüksek oranda rastlanıldı. Aşılanan maymunlarda ise, Doktor Barouch’a göre, azımsanamayacak ölçüde bir koruma gözlemlendi. Aşılanan maymunların sekizinde virüs tespit edilmedi.

Henüz diğer bilim adamlarınca değerlendirilmesi yapılmayan her iki araştırma da insanların bağışıklığı ve süresi ile ilgili bir kanıt sunmasa da umut verici olarak yorumlanıyor.

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