Corona Virüsünün Etki Alanı Genişliyor

Corona virüsü salgını nedeniyle bugüne kadar 2 bin 236 kişi hayatını kaybederken tespit edilen vaka sayısı da 75 bin 400’e ulaştı.

Virüsün çıkış noktası olan Wuhan kenti ve Hubei eyaleti dışında kalan Çin topraklarındaysa, yeni vaka sayısında 16 gündür süren düşüş sona erdi. Hubei dışında iki hapishanedeki 234 mahkumda Corona virüsü tespit edildi. Hubei eyaletindeki hapishanelerde de 271 mahkumda virüse rastlandığı açıklandı.

Çin’de son bir günde tespit edilen vaka sayısı 889 oldu, 118 kişi de hayatını kaybetti. Hastalık şu ana kadar salgının başlangıç noktası olan Çin dışında en az 26 farklı ülkede görüldü ve Çin dışında 11 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Güney Kore’de de şu ana kadar tespit edilebilmiş 100 yeni vakayla birlikte ülke genelinde hastalığa yakalananların sayısı 204’e ulaştı. Vakaların çoğu iki buçuk milyon nüfuslu Daegu şehrinde.

Japonya’daysa 3 Şubat’tan beri karantina altında olan Diamond Princess Yolcu gemisinden ilk ölüm haberleri geldi. 630 kişinin Corona virüsü kaptığı geminin iki yaşlı yolcusunun hayatını kaybettiği açıklandı.