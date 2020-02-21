Corona Virüsünün Etki Alanı Genişliyor

Corona virüsü salgını nedeniyle bugüne kadar 2 bin 236 kişi hayatını kaybederken tespit edilen vaka sayısı da 75 bin 400’e ulaştı.
Virüsün çıkış noktası olan Wuhan kenti ve Hubei eyaleti dışında kalan Çin topraklarındaysa, yeni vaka sayısında 16 gündür süren düşüş sona erdi. Hubei dışında iki hapishanedeki 234 mahkumda Corona virüsü tespit edildi. Hubei eyaletindeki hapishanelerde de 271 mahkumda virüse rastlandığı açıklandı.
Çin’de son bir günde tespit edilen vaka sayısı 889 oldu, 118 kişi de hayatını kaybetti. Hastalık şu ana kadar salgının başlangıç noktası olan Çin dışında en az 26 farklı ülkede görüldü ve Çin dışında 11 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.
Güney Kore’de de şu ana kadar tespit edilebilmiş 100 yeni vakayla birlikte ülke genelinde hastalığa yakalananların sayısı 204’e ulaştı. Vakaların çoğu iki buçuk milyon nüfuslu Daegu şehrinde.
Japonya’daysa 3 Şubat’tan beri karantina altında olan Diamond Princess Yolcu gemisinden ilk ölüm haberleri geldi. 630 kişinin Corona virüsü kaptığı geminin iki yaşlı yolcusunun hayatını kaybettiği açıklandı.
İran'da 4 kişi öldü, virüs Lübnan’a sıçradı
Corona virüsü Ortadoğu ülkelerine de yayılmış durumda. İran Sağlık Bakanlığı, virüsün 13 kişide daha tespit edildiğini açıkladı. Toplam vaka sayısının 18 olduğu İran’da dört kişinin covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. İlk olarak Kum şehrinde görülen virüs Tahran, İsfahan ve birkaç şehre daha yayılmış durumda.
Sağlık Bakanlığı sözcüsü Kianush Jahanpur, yeni vakaların yedisinin Kum’da, dördünün başkent Tahran ve ikisinin Gilan eyaletinde olduğunu kaydetti. Şii kenti Kum’da tüm dini merasimler askıya alındı.
İran'da görülen vakaların ardından komşu ülke Irak, İran'la tüm sınırlarını 3 gün boyunca kapattığını açıkladı. Irak Havayolları da İran’a seferlerini durdurdu.
İran’dan Lübnan’a seyahat eden bir yolcuda da Corona virüsü tespit edildi. Haber ajansı Reuters’a bilgi veren bir kaynak, kadın yolcunun başkent Beyrut’ta bir hastanede karantina altına alındığını söyledi.
Türkiye-İran sınırındaki Kapıköy Gümrük Kapısı’nda da çeşitli önlemler alınması kararlaştırıldı. Buna göre gümrük kapısında termal kamera montajı yapılması, sağlık odası kurulması ve görevli personelin koruyucu maske ve ekipman kullanması kararı alındı. Personele ayrıca Corona virüsü salgınına ilişkin eğitim de verileceği belirtildi.
Ukrayna’da salgın korkusu çatışma çıkardı
Ukrayna’daysa Wuhan’dan tahliye edenleri istemeyen halk sokağa döküldü. Ülkenin birçok şehrinde protestolar düzenlenirken, Novi Sanjari kentinde protestocular polisle çatıştı. Barikatlar kuran protestocular, tahliye edilenleri karantina merkezine götüren araç konvoyunu taşladı.
Çinli yetkililer covid-19’a karşı bir aşının insanlar üzerinde test edilmesine en erken Nisan ayının başında başlanabileceğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü geliştirilecek bir aşının piyasaya sunulmasının 18 ayı bulabileceğini açıklamıştı.
Öte yandan salgın bölge ülkeleri başta olmak üzere dünya ekonomisi açısından da ciddi riskler teşkil ediyor.
Haftasonunda Suudi Arabistan’da bir araya gelecek olan G20 ülkelerinin hazine bakanları ve merkez bankası başkanları Corona virüsü salgınına ilişkin ekonomik riskleri de masaya yatıracaklar.
Japonya ve Güney Kore’nin salgın nedeniyle resesyon riskiyle karşı karşıya oldukları belirtiliyor.