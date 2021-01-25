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Corona Virüsünün İngiltere Varyantı Daha mı Öldürücü?

25.01.2021 23:01 | Son Güncelleme:
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Corona Virüsünün İngiltere Varyantı Daha mı Öldürücü?

Uzmanlara göre virüsün İngiltere varyantı, diğer varyantlara kıyasla yüzde 30 daha öldürücü olabilir

İngiliz uzmanlar, İngiltere'deki hızlı vaka artışının sorumlusu olan yeni Corona virüsünün mutasyona uğramış türünün sadece daha bulaşıcı değil aynı zamanda daha öldürücü olabileceğini öne sürdü. Uzmanlara göre virüsün İngiltere varyantı, diğer varyantlara kıyasla yüzde 30 daha öldürücü olabilir.

B.1.1.7 olarak tanımlanan yeni İngiltere varyantı, İngiltere'de rastlanan diğer Corona virüsü varyantlarına kıyasla yüzde 70 daha bulaşıcı. Yeni varyant, birçok ülkede de tespit edildi. Amerikalı sağlık yetkilileri, virüsün İngiltere varyantının Mart ayına kadar Amerika'daki en yaygın tür haline gelebileceği uyarısında bulundu.

İngiliz bilimadamlarının elindeki yeni kanıtlar nedir?

Yeni virüs varyantının daha öldürücü olduğuna ilişkin kanıtlar, İngiliz hükümetinin Yeni ve Ortaya Çıkmakta Olan Solunum Virüsü Tehditleri Tavsiye Kurulu'ndan (NERVTAG) geldi. Kanıtlar, aynı veri grubu üzerinde yapılan dört farklı çalışmaya dayanıyor. Araştırmalar, Corona enfeksiyonunun yol açtığı ölüm vakalarıyla Corona virüsü testlerinden elde edilen veriler arasında bağ olduğunu ortaya koyuyor.

Her analiz birbirinden biraz farklı sonuçlar ortaya koysa da hepsi, Corona virüsünün B.1.1.7 tanımlı varyantıyla enfekte olan hastalar arasındaki ölüm riskinin İngiltere'de dolaşımda olan diğer varyantlarla enfekte olanlardan daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Analizlerin hiçbiri ölüm riskinin daha düşük olduğunu öne sürmüyor.

Bulguları bir modelde toplayan NERVTAG, yeni varyantın ölüm riskini yüzde 30 oranında arttırdığını ortaya çıkarıyor.

Uzmanlar bulguların doğru olduğundan ne kadar emin?

İngiltere hükümetinin baş bilim danışmanı Patrick Valance, Cuma günü yaptığı açıklamada, ölüm oranı tahminlerinde bir kısım "belirsizlik" olduğunu, bunun, bulguların farklı veri parçalarına dayandırılmasından kaynaklandığını söyledi.

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu uzmanlarından Susan Hopkins, ön verilerin, virüsün yeni varyantıyla enfekte olan küçük bir grup hastadan alınan verilerin analizine dayandığını söyledi. Uzman, "veri kaynaklarının hepsinden değil, bir kısmından" elde edilen kanıtların daha yüksek ölüm riskine işaret ettiğini kaydetti.

Leicester Üniversitesi'nden klinik virolog Julian Tang de analizlerin küçük bir gruptan alınan verilere dayandığının altını çizdi ve bu nedenle sonuçların "daha sonra olası büyük değişimlere uğrayabileceğini" belirtti.

Londra Hijyen ve Tropik Tıp Okulu'nda bulaşıcı hastalıkların matematiksel modellemelerini yapan Profesör John Edmunds, bulguların "istatistiksel olarak önemli" olduğunu, bu nedenle ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

"Oldukça fazla kanıt var ve bunların etkisi az değil" diyen uzman, "Bu sonuç bir gecede ortaya çıkmadı. Bunun üzerinde haftalardır çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Yeni varyantın daha öldürücü olmasına neden olabilecek etken biliniyor mu?

Uzmanlar bu sorunun yanıtını bilmemekle beraber bu etkenin ne olduğunu ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu'ndan Susan Hopkins, "Yeni varyantla ilgili kanıtlar hala ortaya çıkmaya devam ediyor, varyantın nasıl davrandığını tam olarak anlamak için yapılan çalışmalar devam ediyor" dedi.

Uzmanlar, yeni varyantın, virüsün insan hücrelerine daha güçlü tutunma becerisi elde ettiği kısmında mutasyon oluşmasıyla ortaya çıktığından emin.

Oxford Üniversitesi'ndeki NERVTAG’ın başkanı Peter Horby, mutasyonun virüsün insan hücrelerine tutunduğu kısımda oluşmasıyla ilgili olarak, "Bu, hem bulaşıcılığın artması hem de hastalığın daha ağır seyretmesi açısından en mantıklı biyolojik açıklama" dedi.

Reading Üniversitesi'nden hücre biyolojisi profesörü Simon Clarke, virüsün hücreye daha güçlü tutunmasının "bağışıklık sisteminin daha şiddetli tepki vermesini tetikleyebileceğini, bunun da en ağır hastalık seyrine ve ölüme yol açabileceğini" kaydetti.

Olası yüksek ölüm oranı ne ölçüce kaygı uyandırıcı?

Yeni varyantın ölüm riskini yüzde 30 oranında arttırdığına ilişkin tahminin yapılmasına katkıda bulunan analizlerden birini yürüten Edmunds, elde edilen kanıtı "kötüye doğru çok ciddi bir gidiş" olarak niteledi, "Bu virüs çok ciddi ve çok ciddiye alınması gerekiyor" dedi.

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu, yayınladığı açıklamada, her yaş grubu içinde Corona virüsü enfeksiyonu başına düşen ölüm riskinin "hem yeni varyant hem de eski varyant için düşük kalmaya devam ettiğini" belirtti.

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