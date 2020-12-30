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Corona Virüsünün Yeni Türü ABD’de İlk Kez Tespit Edildi

30.12.2020 03:42 | Son Güncelleme:
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Corona Virüsünün Yeni Türü ABD’de İlk Kez Tespit Edildi

Colorado Valisi Jared Polis, Corona virüsünün ilk kez İngiltere’de ortaya çıkan yeni türünün Salı günü Colorado eyaletinde tespit edildiğini açıkladı. Böylece ABD’de virüsün bulaşıcılığı yüksek yeni türünün görüldüğü ilk yer Colorado oldu

Colorado Valisi Jared Polis, Corona virüsünün ilk kez İngiltere’de ortaya çıkan yeni türünün Salı günü Colorado eyaletinde tespit edildiğini açıkladı. Böylece ABD’de virüsün bulaşıcılığı yüksek yeni türünün görüldüğü ilk yer Colorado oldu.

Sağlık yetkilileri virüsün mutasyon sonucu ortaya çıkan türünün ilk olarak Denver şehrinin güneydoğusundaki Elbert İlçesi’nde 20’li yaşlarında karantinada bulunan bir erkekte ortaya çıktığını bildirdi.

Virüsün Colorado Eyalet Laboratuvarı’nda incelenmesinin ardından Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) haber verildi.

İngiliz bilimadamları virüsün yeni türünün daha bulaşıcı olduğu görüşünde. Colorado sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada aşıların virüsün bu türüne karşı da koruma sağladığı görüşünün hakim olduğunun altı çizildi.

Kamu sağlığı yetkilileri diğer potansiyel vakaları inceliyor ve temas takip yöntemiyle virüsün yeni trünün yayılmasını önlemeye çalışıyor.

Polis açıklamasında ‘‘Corona virüsünün bu yeni türüyle ilgili bilmediğimiz çok şey var, ancak İngiltere’de bilimadamları bunun çok daha bulaşıcı olduğu uyarısını yapıyor. En büyük önceliğimiz Coloradolular’ın sağlığı ve güvenliği. Bu vakayı yakından gözlemleyeceğiz’’ dedi.

Vali Polis’in ve eyelet sağlık yetkililerinin Çarşamba günü basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Corona virüsünün yeni türünün ortaya çıkmasıyla CDC, Noel döneminde İngiltere’den gelen yolculara uygulanacak yeni kuralar açıklamıştı. Bunlar arasında test sonuçlarının negatif olması koşulu da var.

Şu ana kadar ondan fazla ülke İngiltere’den gelen uçuşları yasakladı. İngiltere’nin güneyinde de sıkı karantina önlemleri uygulanmaya başlandı.

Corona virüsünün farklı türleri virüsün Çin’de yaklaşık bir yıl önce ortaya çıkmasından bu yana görülüyordu. Virüslerin ufak değişiklikler geçirerek çoğalması sık rastlanan bir durum. Bu ufak değişiklikler bilimadamlarının virüslerin bir yerden diğerine yayılmasını takip etmelerine yardım ediyor.

Ancak endişe konusu olan bir virüsün önemli mutasyona uğraması sonucu aşıların etkisiz kalabilecek olması. Uzmanlar virüsün İngiltere’den çıkan son türünün böyle bir tehdit oluşturmadığı görüşünde.

İngiltere’de bulunan virüsün mutasyona uğramış bu yeni türüne Kanada, İtalya, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de rastlandı.

Virüsün bulaşıcılığı yüksek başka bir varyantı da Güney Afrika da görüldü. Sağlık yetkilileri ülkede son dönemde görülen vaka ve ölümlerin bu yeni türden kaynaklandığını bildirdi.

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