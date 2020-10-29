Corona Yardım Paketi Anlaşması ABD Seçimleri Sonrasına Kaldı

Amerika'da 3 Kasım Salı günü yapılacak başkanlık seçimlerinden önce yeni bir Corona ekonomik yardım paketi anlaşmasına varılması artık mümkün görünmüyor. Aylardır süren müzakerelere rağmen Beyaz Saray ile Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili Kongre üyeleri arasında, Corona pandemisi nedeniyle ekonomik zarara uğrayan ailelere, işyerlerine ve işsizlere yeni nakit desteği sağlayacak anlaşmaya varılamadı. Şimdiye kadar yaklaşık 227 bin kişinin hayatını kaybettiği Amerika'da günlük yeni Corona enfeksiyonu vakalarıysa 60 ila 70 bin arasında seyrediyor. ABD Kongresi, Corona salgınının patlak verdiği ilk dönem olan Mart ve Nisan aylarında partilerüstü bir anlaşmayla ailelere, şirketlere ve işsizlere 3 trilyon dolarlık ekonomik yardım paketi sağlamıştı. Ancak bu paranın büyük çoğunluğu, harcandı. Amerika'da 8 milyondan fazla kişi hala işsiz. Federal hükümetin sağladığı haftada 600 dolarlık işsizlik yardımının süresi ise Temmuz ayı sonunda doldu. Milyonlarca kişinin işini kaybettiği pandemi döneminde işverenler, ülkenin ekonomik toparlanmasına ilişkin belirsizliğin devam etmesi nedeniyle binlerce kişiyi işten çıkarmaya devam ediyor.

Amerika'da çocuklu her üç aileden birinin federal yardımın süresi dolmadan önce bile yeterli beslenemediği, bu ailelerin orantısız olarak azınlıklar olduğu bildiriliyordu. Federal hükümet ve bazı eyaletlerse kira ödemelerini yapamayan ailelerin evlerinden tahliye edilmelerini önlemek için bazı adımlar attı. Ancak Amerika çapında ödenmemiş kira faturaları giderek çoğalıyor. Başkanlık seçimlerinin yaklaşması ise Corona yardım paketinin akıbetini çıkmaza soktu. Washington'da Başkan Trump, baş müzakereci Maliye Bakanı Steven Mnuchin ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi arasında aylarca süren görüşmeler ve yapılan açıklamalardan sonra sonuç alınamaması üzerine taraflar, birbirini suçluyor. Seçim sonuçlarının yeni Corona yardım paketine nasıl yansıyacağı net değil Salı günkü seçimlerden sonra ne olacağı ise belirsiz. Başkan Trump ikinci kez seçilebilir ya da rakibi Joe Biden'a kaybedebilir. Demokrat Parti, Senato'nun kontrolunu ele geçirebilir ya da azınlıkta kalmaya devam edebilir. Demokratlar Senato'da üstünlük sağlasa bile 2021 Ocak ayına kadar çoğunluk, Cumhuriyetçiler'in elinde olacak. Demokratlar'ın ise Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu koruması, hatta daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Seçim sonuçlarının yeni Corona yardım paketine nasıl yansıyacağı ise net değil.

Başkan Trump, bu hafta yaptığı açıklamada seçimi kazanacağı, Cumhuriyetçiler'in de Kongre'nin her iki kanadında üstünlük sağlayacağı tahmininde bulundu. Ancak bu tahmin, çok sayıda anketçinin kamuoyu yoklamalarından elde ettiği sonuçlarla taban tabana zıt. Çoğu anket, Trump'ın başkanlığı kaybedeceğine, Demokrat Parti'nin ise hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanacağına işaret ediyor. Trump, Salı günü seçim kampanyası çalışmalarına başlamadan önce yaptığı açıklamada, “İnsanlarımız teşvik paketini almalı. Seçimlerden sonra şimdiye kadar gördüğünüz en iyi teşvik paketini hazırlayacağız” dedi. Nancy Pelosi ise Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar'a hitaben, “Amerikan halkına verdiğimiz mesaj şudur: Yardım yolda. Daha güvenli, büyük, iyi ve önceki dönemi de kapsayan bir paket olacak” ifadelerini kullandı. Pelosi ve Mnuchin, yeni teşvik paketi kapsamında toplam 1,8 ila 2,2 trilyon dolarlık bir miktarı müzakere ediyordu. Trump, miktarı bazen çok, bazen az bulmuş ya da anlaşmanın masadan kalktığını söylemişti. Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell ise önerilen harcama anlaşmasının maliyetinin çok yüksek olduğunu, ancak Demokratlar'ın muhalefeti nedeniyle kapsamı daraltılmış 500 milyar dolarlık yardım paketi anlaşmasının kabul edilmesini sağlayamadığını kaydetti.