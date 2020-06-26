Corona Yayılmaya Devam Ediyor

Çin, başkent Pekin'de yeni patlak veren Corona enfeksiyonu vakalarını kontrol altına almaya bir adım daha yaklaşırken salgın, Amerika dahil yüksek nüfuslu ülkelerde yayılmaya devam ediyor. Amerika'nın özellikle güneyindeki eyaletlerde artan vakalar, etkili tedavi yöntemleri ya da aşı olmadan ekonomiyi yeniden faaliyete geçirmenin riskini bir kez daha gözler önüne serdi. Günlük vaka artışının bir kez daha rekor düzeye yükseldiği Hindistan'da ise Corona enfeksiyonu sayısı 500 bine yaklaştı. Endonezya, Pakistan ve Meksika'da ise artan vakalar nedeniyle hastanelerin zorlandığı görülüyor. 118 bin 375 vakayla Afrika kıtasındaki enfeksiyon sayısının yaklaşık yarısının kaydedildiği Güney Afrika'da bir günde 6.579 vaka tespit edildi. Bu sayı, bu ayın başında dünyanın en sıkı önlemlerinin alındığı Güney Afrika açısından rekor olarak niteleniyor. Son 24 saatte 6.104 yeni vakanın belirlendiği Meksika'da ise 726 kişi daha Corona enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdi. Meksika Maliye Bakanı, Corona testinin pozitif çıkması üzerine evinde karantinaya alındı.

Aralık ayında tespit edilen ilk vakayla pandeminin kaynağı olan Çin'de yetkililer, toplu test uygulaması için kaynakları seferber etti. 260 kişiye Corona virüsü bulaşması üzerine Pekin'in bazı bölgeleri tecrit altına alındı. Bugün 11 yeni vakanın belirlendiği başkentte salgının kontrol altına alınmaya başlandığı belirtiliyor. ABD’deki artış kaygı veriyor Amerika'da ise Corona enfeksiyonu vaka sayısının rekor düzeye eriştiği Nisan ayından bu yana günlük vaka artışlarında yeni rekorlar kaydediliyor. Perşembe günü Amerika'nın güneybatı eyaleti Arizona'da 3.056 vaka tespit edildi. Son dört gündür her gün 3 binin üzerinde vaka bildiriminde bulunan Arizona'da Cumhuriyetçi Partili Vali Doug Ducey'nin evde kalma kısıtlamasını kaldırdığı Mayıs ayından bu yana vaka sayıları yükselişe geçti. Arizona'da son yedi günde uygulanan Corona testlerinin yüzde 23'ü pozitif sonuç verdi. Bu, ABD'deki ulusal ortalamanın yaklaşık üç katı. Eyalette 415 hasta suni solunum cihazına bağlı olarak tedavi görüyor.

Eyalet ekonomisini daha geniş kapsamlı düzeyde açma çabalarını şimdilik ertelediklerini kaydeden Arizona Valisi Doug Ducey, ''vaka sayılarının yanlış doğrultuda ilerlediğini'' söyledi. Ducey, Başkan Trump'ın bu hafta Phoenix kentinde bir kilisede düzenlediği seçim kampanyası etkinliğine katılmasına ilişkin eleştirilere de tepki gösterdi. Etkinliğe katılan 3.000 kişinin çoğunun maske takmaması dikkatlerden kaçmamıştı. Güney eyaletlerinden Mississippi ise 1.092 yeni vaka bildiriminde bulundu. Bu, eyalette bu hafta içinde kaydedilen ikinci en yüksek vaka sayısı. Ekonomiyi yeniden açma konusundaki en atılgan politikalardan birini izleyen Cumhuriyetçi Partili Teksas Valisi Greg Abbott ise bazı kısıtlamaları kaldırma planını erteledi ve hastanelerde Corona enfeksiyonu vakalarına yer açmak amacıyla zaruri olmayan ameliyatların ertelenmesi talimatı verdi. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 24 Nisan'da bildirilen 36 bin 400 vakayla 24 saatte en yüksek vaka sayısı konusunda rekor kıran Amerika'da 24 Haziran'da 34 bin 500 yeni vaka kayıtlara geçti.

Öte yandan enfeksiyon vakalarının sayısındaki artışa rağmen Corona enfeksiyonu bağlantılı ölüm vakalarının sayısı düşüş eğilimi gösteriyor. Bunun nedeni, daha iyi tıbbi tedavi ve özellikle yaşlı bakımevleri gibi toplumun en savunmasız kesimlerinin bulunduğu noktalarda enfeksiyonların yayılmasını önlemek için daha etkili yöntemler izlenmesi. Amerika'da son dönemde yeni vakalar daha çok gençler arasında ortaya çıkıyor. Salgının hala ciddi boyutlarda olduğuna dikkat çeken Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC) Başkanı Robert Redfield, ''Yine de Mart ya da Nisan'da olduğumuz noktadan daha farklı bir konumdayız'' dedi. Hindistan’da da rakamlar rekor seviyede Çin'den sonra dünyanın en yüksek nüfuslu ülkesi olan Hindistan'daysa günlük vaka artışlarında rekor kırılıyor. Bugün açıklanan verilere göre son 24 saatte Hindistan'da 17 bin 296 yeni vaka tespit edildi. Böylelikle Hindistan'daki toplam vaka sayısı 490 bine, ölüm vakası sayısı ise 15 bin 301'e yükseldi. Bunun üzerine Hindistan Demiryolları tarifeli tren seferlerini başlatma tarihini 12 Ağustos'a erteledi.

Hindistan ve komşusu Pakistan'da hükümet liderleri, ekonomik kaygıları öne sürerek yeni kısıtlamalar getirme konusunda direnç gösteriyor. Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olan Endonezya'da doğrulanmış Corona vaka sayıları Perşembe günü itibarıyla 50 bini geçti, ölü sayısı ise 2.620'ye yükseldi. Bu veriler, Güneydoğu Asya'daki en yüksek vaka ve ölü sayıları olarak kayda geçti. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, hükümetinin Endonezya ekonomisini güvenli şekilde yeniden faaliyete geçirmek istediğini söyleyerek Haziran ayı başında faaliyetlerin başlamasına yeşil ışık yakmıştı. Endonezya hükümetine göre Corona pandemisi, ülkedeki yoksulluk oranını yüzde 10,2'ye çıkaracak. Asya’da rakamlar umut vermiyor Yeni Corona vakalarının patlak vermesi, Güney Kore'de zor elde edilen kazanımların yitirilmesi anlamına geliyor. Ülkede bugün çoğu nüfusun yoğun olduğu başkent Seul'de olmak üzere 39 yeni vaka tespit edildi. Ekonominin kırılgan olmasından kaygı duyan yetkililer, sosyal mesafe kurallarını gevşetmede ve okulları Mayıs ayında açmada aceleci davranmakla eleştiriliyor.