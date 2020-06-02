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Corona’da Enfeksiyon Seyrini Öngörmek Mümkün Olabilir

02.06.2020 18:55 | Son Güncelleme

İngiltere ve Almanya’da bilim adamları, Corona virüsü enfeksiyonu kapanların kanında belirledikleri 27 proteinin, kişinin hastalığı ne şiddette geçireceğini öngören biyolojik gösterge rolü oynayabileceğini söylüyor

Corona’da Enfeksiyon Seyrini Öngörmek Mümkün Olabilir

İngiltere ve Almanya’da bilim adamları, Corona virüsü enfeksiyonu kapanların kanında belirledikleri 27 proteinin, kişinin hastalığı ne şiddette geçireceğini öngören biyolojik gösterge rolü oynayabileceğini söylüyor.

Cell Systems (Hücre Sistemleri) adlı dergide yayınlanan araştırmaya göre, İngiltere’deki Francis Crick Enstitüsü ve Almanya’daki Charite Universitaetsmedizin Berlin’den bilim adamlarının Corona virüsü hastalarında rastladıkları bu 27 proteinin kandaki miktarları, gösterdikleri semptomların şiddetine göre değişiyor.

Araştırmayı yapan bilim adamları, bu biyolojik göstergelerin, Corona virüsüne yakalanan bir kişinin hastalığı ne şiddette atlatacağını öngören bir testin yanı sıra yeni tedavi yöntemleri geliştirilmesine imkan sağlayabileceğini bildiriyor.

Araştırmanın Crick Enstitüsü’ndeki liderlerinden moleküler biyoloji uzmanı Christoph Messner, “Corona virüsüne yakalanan bir kişinin hastalığı ağır geçirip geçirmeyeceğinin öngörülmesi konusunda doktorlara yardımcı olan bir test çok değerli olacaktır” diyor.

Messner, böyle bir test sayesinde doktorların her hastanın tedavisini çok daha iyi planlayabileceğini ve hastaneye veya yoğun bakıma yatma riski taşıyanları belirleyebileceğini söylüyor.

Bilim adamları, araştırmada belirlenen 27 proteinden üçünün, yangıya (enflamasyon) ve Corona virüsü enfeksiyonunun ağır geçirilmesine yol açan bir biyolojik gösterge olarak bilinen interleukin IL-6 proteiniyle bağlantılı olduğunu da kaydediyor.

Dünya çapında 374 bin kişinin ölümüne yol açan Corona virüsü salgınında şimdiye kadar tespit edilen toplam vaka sayısı 6 milyon 700 bini geçti. Doktorlar ve bilim adamları, Corona virüsüne yakalananların hastalığa çok farklı tepkiler verdiğini, bazıları hiç belirti göstermezken diğerlerinin hastalığı çok ağır geçirdiğini ve hatta hayatını kaybettiğini söylüyor.

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