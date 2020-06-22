Corona’da Umut Vaat Eden İlaç Solunum Yoluyla Denenecek

Gilead ilaç firması Corona virüsü ile mücadelede etkisi kanıtlanan Remdesivir ilacını yıl sonuna kadar iki milyondan fazla üretmeye hazırlanıyor. Şirket damar yoluyla enjekte edilen Remdesivir’in Ağustos ayında soluma yoluyla kullanılan versiyonunu insanlar üzerinde deneylerine başlamayı planladığını açıkladı. Damar enjeksiyonuyla uygulanan Remdesivir, Corona virüsüne karşı insanlar üzerinde yapılan deneylerde etkili sonuç alınan ilk ilaç olma özelliğini taşıyor. Gilead ilaç firması, nebülizatör ile kullanılacak ilacın solunan bileşiminin hastaneler dışında da kolay kullanıma olanak sağlamasını umuyor. Gilead CEO’su Daniel O’Day, firmanın dokuz jenerik ilaç üreticisiyle Remdesivir tedariğini arttırmak için anlaşma yaptığını bildirdi. Remdesivir, Gilead firmasının Ebola’ya karşı geliştirdiği bir ilaçtı. Remdesivir, aralarında ABD’nin de olduğu birçok ülkede acil durumlarda ya da ağır hastalarda, uzmanların başvurabileceği başka tedavi yöntemleri kalmadığı hallerde kullanılıyor. Gilead daha önce de Remdesivir'in deri altına zerk edilecek şekilde formüle edilmesi üzerinde durduklarını açıklamıştı. İlacın hap olarak uygulanmasıysa, karaciğere vereceği zarardan dolayı mümkün görülmüyor.

Tayland’da aşı çalışmaları Öte yandan Corona virüsüne karşı 100’den fazla aşı çalışması da dünyanın farklı köşelerindeki araştırmacılar tarafından devam ettiriliyor. Taylandlı bilim adamları Pazartesi günü deney halindeki bir Corona virüsü aşısının ikinci dozunu maymunlar üzerinde denedi. Sonucun olumlu olması halinde araştırmacılar aşının insanlar üzerindeki deneylerini en erken Ekim ayında başlatacak. Tayland’da çalışmaları süren potansiyel aşı, dünya genelinde 8 milyon 700 bin kişiye bulaşan, 461 bin kişinin de ölümüne neden olan Corona virüsüyle mücadele için çalışmaları süren 100 kadar aşı adayından biri. Pazartesi günü yapılan çalışmada 13 maymuna aşı uygulandı. Araştırmacıların çalışmayı devam ettirip ettirmeme konusundaki kararında gelecek iki hafta boyunca alınacak sonuçlar önem teşkil ediyor. Bangkok's Chulalongkorn Üniversitesi Corona virüsü aşı geliştirme programı araştırmacılarından Kiat Ruxrungtham ‘‘Bir kez daha bağışıklık yanıtını inceleyeceğiz. Eğer bağışıklık yanıtı çok çok yüksekse o zaman bu aşının iyi olduğunu gösteriyor’’ dedi.