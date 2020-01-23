Corona'dan ölenlerin sayısı 18'e çıktı

Virüs bugün üç ülkede daha tespit edildi.Çin'de akciğer hastalığına neden olan Corona virüsünden ilk kez virüsün ortaya çıktığı Hubei vilayeti dışında bir kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Çinli yetkililer Pekin'e sınır olan Hebei vilayetinde 80 yaşında bir erkeğin virüs yüzünden öldüğünü duyurdu. Böylece Çin'de Corona virüsünün yol açtığı hastalık nedeniyle ölenlerin sayısı 18'e yükseldi. Çin'de virüsten ölen 17 kişinin tamamı Hubei vilayetindendi. Virüse ilk kez Hubei vlayetindeki Vuhan kentinde bir hayvan pazarında rastlanmıştı. Çin'de virüse yakalananların sayısı ise 700'e yaklaştı. Virüsün rastlandığı Vuhan ve Huanggang kentleri karantina altına alındı.

Çin Ulaştırma Bakanlığı Vuhan ve Vuhan yakınlarındaki Huanggang'a toplu taşımayı durdurma kararı aldı. Bu iki kente uçak, otobüs, tren ve feribot seferlerini durduruduğu bildirildi. Kent sakinlerine mecbur kalmadıkça kenti terketmemeleri çağrısı yapıldı.

Çin Maliye Bakanlığı virüsün ortaya çıktığı Hubei vilayetine virüsle mücadele için 130 milyon euro ayrıldığını açıkladı. Vuhan'da Corona virüsüne yakalanan hastalar için özel bir kliniğin açılması planlanıyor. Yetkililer kliniğin altı gün içinde hizmete geçeceğini duyurdu.