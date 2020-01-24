Corona'dan ölenlerin sayısı 26'ya çıktı

Yetkililer Corona bulaşanların sayısını ise 900 olarak açıkladı.Çin'de ortaya çıkan akciğer hastalığına neden olan Corona virüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Çinli yetkililer şu ana dek virüsten ölenlerin sayısının 26’ya yükseldiğini, 900 kişide virüsün tespit edildiğini duyurdu.

Virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla 37 milyon insanın yaşadığı Hubei vilayetindeki 11 kent karantinaya alındı. Söz konusu kentlere giriş ve çıkışlar engelleniyor. Başka kentlerden virüsün görüldüğü bu 11 kente toplu taşıma durduruldu, uçak, tren ve otobüs seferleri yapılmıyor.

Corona Çin'de yarın yapılacak yeni yıl kutlamalarına da gölge düşürdü. Başkent Pekin'de düzenlenmesi planlanan çok sayıda etkinlik iptal edildi. Her yıl yüz milyona yakın Çinli yeni yıl kutlamaları nedeniyle memleketlerini ziyaret ediyor. Yetkililer vatandaşları toplu taşıma konusunda uyararak, yüzlerine maske takmaları çağrısında bulundu.

Çinli yetkililer virüsün ortaya çıktığı Vuhan kentinin de bulunduğu Hubei vilayeti dışında dün Hebei vilayetinde 80 yaşında bir Çinli'nin öldüğünü açıklamıştı. Bugünse ülkenin kuzey doğusundaki Heilongjang vilayetinde can kaybı yaşandığı açıklandı.