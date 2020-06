Corona’nın Dünyada Yarattığı Yeni Kriz: “Oksijen Stoğu”

Oksijene erişimde yaşanan zorluklar, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da Corona enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılması üzerine bir kez daha gündeme geldi. Johnson, sağlığına kavuşmasını, Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) ve ''litrelerce ve litrelerce oksijene'' borçlu olduğunu söylemişti.

“Dünyanın günde 88 bin adet büyük silindir oksijene ihtiyacı var”

WHO ise Associated Press haber ajansının oksijene erişim meselesine ilişkin haberinin yayınlanması üzerine gelişmekte olan ülkelerde Corona virüsü enfeksiyonu nedeniyle hastalananların tıbbi oksijene erişimini arttırmak için ortaklarıyla işbirliği yaptığını kaydetti. WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, küresel çapta her hafta bir milyon insanın Corona virüsüne yakalandığı düşünüldüğünde tüm dünyanın her gün 88 bin adet büyük boy oksijen silindirine ihtiyaç duyacağını söyledi.

Tedros, ''Hayat kurtarmanın en etkili yollarından biri ihtiyacı olan hastalara oksijen sağlamaktır'' dedi.

Ancak aşı, temiz su, doğum kontrol yöntemleri ya da HIV virüsü tedavisinde kullanılan ilaçların aksine oksijen tedavisinden mahrum kalan insan sayısının kaç olduğuna ilişkin küresel çalışma yok. Dünyanın en az yarısının tıbbi oksijene erişimi olmadığıysa sadece tahmine dayalı.