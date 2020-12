Corona’nın Gölgesinde Kalan Pandemi: AIDS

Tedavi cinsel yolla bulaştırıcılığı önlüyor

Gökengin, “HIV’in temel bulaşma yolu cinsel ilişki ve cinsel ilişkinin her çeşidi. Hiçbir ayrım olmaksızın... Artık tanı alıp tedaviye başlamış ve viral yükü baskılanmış olan kişilerde cinsel yolla da bulaştırıcılık ortadan kalkıyor. Yani kanındaki virüs tedaviyle sıfırlanmış olan bir birey, artık cinsel yolla bulaştırıcı değil diye kabul ediliyor. Yapılan çalışmalar bunu gösterdi. Yani bu çok önemli, yeni bir bulgu. Şu anda bunu topluma yeterince ulaştırabilmiş değiliz. Ama toplumun da artık bunu öğrenmesi lazım. O nedenle bir an önce tanı koyup bir an önce tedaviye başlayıp virüsü baskılamak hem kişi açısından hem de toplum açısından son derece önem kazanmış oldu” diye konuştu. Test yaptırmanın artık çok kolay olduğunu kaydeden Gökengin, risk taşıyan herkesi 15-20 dakika içinde sonuçlanan ve ücretsiz olan testi yaptırmaya çağırdı.

“Sonuç pozitif çıksa da bu hayatın sonu değil”

HIV pozitif kişileri ve yakınlarını fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan güçlendirmeyi amaçlayan Pozitif-iz Derneği Başkanı Çiğdem Şimşek de “Evli ya da bekar, korunmasız cinsel ilişkide bulunan herkese en azından yılda bir kez HIV testi yaptırmasını öneriyorum” dedi. VOA Türkçe’ye konuşan Şimşek, “Lütfen HIV testi yaptırmaktan çekinmeyin. Biliyorum bazen hastaneye gidip o kanı vermek bile çok ürkütücü gelebilir size. Ama basit bir kan tahliliyle durumunuzdan haberdar olabilirsiniz” ifadesini kullandı.