Corona’nın Merkez Üssü İstanbul’da Toplantı Tartışması

Türkiye’de Corona virüs vakaları her geçen gün artış gösterirken salgının merkez üssünün bir süredir İstanbul olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Sağlık Bakanlığı da özellikle İstanbul’da salgınla mücadeleye ağırlık veriyor.
Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da aralarında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu’nun da yer aldığı yetkililerle toplantı yaptı.
Türkiye’deki Corona virüsü vakalarının yüzde 40’ının görüldüğü İstanbul’da yapılan toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘‘Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık" dedi.
Toplantıya davet edilmeyen İmamoğlu: ‘‘Büyük nezaketsizlik, halkımız bunun hesabını sorar’’
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip gibi isimlerin toplantıya davet edilmemesi sosyal medyaya tepki çekti.
Milli mesele olarak gördüğü Corona salgını ile ilgili toplantıya davet edilmemesinin büyük bir nezaketsizlik olduğunu ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “toplantı ani gelişti” söyleminin bir mazeret olamayacağını dile getirdi.
İmamoğlu, ‘‘Türkiye’de, neredeyse iki pandemi vakasından birisi İstanbul’da. Böylesi kritik bir şehirde yaşıyoruz. Bazı meseleler vardır, milli meselelerdir. Deprem, milli meseledir; ortak akılla, ortak masada çözüm bulunur. Pandemi, milli meselenin ötesinde, milli bir seferberliktir. Dün yapılan şeyi, asgari tarifle, büyük bir nezaketsizlik olarak kabul ediyorum. Çok yakışmayan bir paylaşım olmuş. İstanbul’da siz, pandemi için bir toplantı yapacaksınız, işin tam da göbeğinde olan bir kurumu, davet etmeyeceksiniz. Halkımız bunu görür, hesabını da sorar. Neymiş efendim? Ani gelişti. Yani biz, ‘ani gelişen toplantılar’ kavramının dışında mıyız? İstanbul’da ani bir olay olduğunda, İBB Başkanı olarak ilk ulaşılması gereken kişi, benim. Elli kişi toplanacak; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı masada yok’’ dedi.
Bu ‘‘nezaketsizlik’’ nedeniyle küsmediğini belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, şehirle ilgili bir toplantı yapıldığında mevkiine bakmadan her türlü çağrıya koşarak gideceğinin altını çizdi.
Fahrettin Koca: ‘‘Beş gün İstanbul’da olacağım, büyükşehir belediye başkanı ile de görüşeceğim’’
Dün İstanbul’da yapılan toplantıya CHP’den seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nı davet etmeyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bugün Bursa Valiliği’nde yaptığı toplantıda AKP’den seçilen Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yer alması dikkat çekti.
Bursa’da gazetecilere açıklamalarda bulunan Koca, ‘‘Bursa'dan başlayarak Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova İl Sağlık Müdürlerimiz, hastane başhekimlerimiz, sahada görevli koordinatörlerimizle il bazında ayrı ayrı toplantı yapacağız. Corona virüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır. İstanbul’da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40’ına ulaşmış durumda. İstanbulluları kurallara gerekirse fedakarlıkta bulunarak uymaya davet ediyorum. Hafta sonundan başlayarak beş gün İstanbul’da çalışma arkadaşlarımla birlikte olacağım. İstanbul Valisi, büyükşehir belediye başkanı, il emniyet müdürü ile görüşmeler yapmayı planlıyorum. Çarşamba günü Bilim Kurulu toplantısını İstanbul’da yapacağız’’ dedi.
Erdoğan: ‘‘Toplu mekanlarda bulunmak, buralarda virüsün çok daha seri bir şekilde yaygınlaşmasını sağlıyor’’
Cuma namazını Üsküdar’daki Hazreti Ali Camisi’nde kıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise ‘‘Şu an itibariyle gerçekten İstanbul Corona virüs salgınında hemen hemen en önde gelen illerimizden bir tanesi. Bu konuda bu mücadeleyi başta yazılı görsel medya olmak üzere yoğun bir şekilde sürdürmemiz lazım. Sürekli bir ifademiz var. Maske, mesafe, hijyen; bunlara hassasiyetle sarılmamız lazım ve bir de toplu mekanlardan ciddi manada kaçınmak gerekiyor. Yani bu toplu mekanlarda bulunmak, buralarda virüsün çok daha seri bir şekilde yaygınlaşmasını sağlıyor. Buna kendi evlerimiz de dahil’’ dedi.
Erdoğan, ‘‘Yeniden kısıtlamalar gelecek mi?’’ şeklindeki soruya Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine göre adım atacaklarını söyledikten sonra Türkiye’nin Batı ülkelerinden daha iyi konumda olduğunu dile getirdi.