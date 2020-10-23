Corona’nın Merkez Üssü İstanbul’da Toplantı Tartışması

Milli mesele olarak gördüğü Corona salgını ile ilgili toplantıya davet edilmemesinin büyük bir nezaketsizlik olduğunu ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “toplantı ani gelişti” söyleminin bir mazeret olamayacağını dile getirdi.

İmamoğlu, ‘‘Türkiye’de, neredeyse iki pandemi vakasından birisi İstanbul’da. Böylesi kritik bir şehirde yaşıyoruz. Bazı meseleler vardır, milli meselelerdir. Deprem, milli meseledir; ortak akılla, ortak masada çözüm bulunur. Pandemi, milli meselenin ötesinde, milli bir seferberliktir. Dün yapılan şeyi, asgari tarifle, büyük bir nezaketsizlik olarak kabul ediyorum. Çok yakışmayan bir paylaşım olmuş. İstanbul’da siz, pandemi için bir toplantı yapacaksınız, işin tam da göbeğinde olan bir kurumu, davet etmeyeceksiniz. Halkımız bunu görür, hesabını da sorar. Neymiş efendim? Ani gelişti. Yani biz, ‘ani gelişen toplantılar’ kavramının dışında mıyız? İstanbul’da ani bir olay olduğunda, İBB Başkanı olarak ilk ulaşılması gereken kişi, benim. Elli kişi toplanacak; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı masada yok’’ dedi.

Bu ‘‘nezaketsizlik’’ nedeniyle küsmediğini belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, şehirle ilgili bir toplantı yapıldığında mevkiine bakmadan her türlü çağrıya koşarak gideceğinin altını çizdi.