Corona’nın Vurduğu Teksas Hanna Kasırgasına Hazırlanıyor

ABD’de Corona virüsü salgınıyla mücadele eden Teksas şimdi de sezonun ilk kasırgasına hazırlanıyor. Teksas Körfez Kıyısı’na doğru ilerleyen Hanna kasırgasının yoğun yağış getirmesi bekleniyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, 2020 Atlantik kasırga mevsiminin ilk fırtınası olan Hanna’nın Cumartesi öğle saatleri itibariyle hızı saatte 129 kilometre.

“Hem Corona hem de kasırgayı yeneceğiz”

Teksas’ta Hanna kasırgasının vurmasının beklendiği bölgeler dahil olmak üzere pek çok kesimi son haftalarda sayıları tırmanan Corona virüsü vakalarıyla mücadele ediyor. Yerel yetkililerse fırtınaya hazırlıklı olduklarını ifade ediyor.

Fırtınanın ilk etkisi altına alacağı Corpus Christi kenti Belediye Başkanı Joe McComb, “Beş aydır Corona virüsüyle mücadele ediyor olmamız, enerjimizin gücümüzün tükendiği anlamına gelmiyor. Her ikisiyle de aynı anda mücadele edebiliriz. İkisini de yeneceğiz” dedi.

Meteoroloji uzmanlarına göre, Hanna kasırgasında en büyük risk ani sel ve su baskınları. Hava tahminlerine göre, kasırganın Pazar gecesine kadar bölgeye 15-30 santimetre yağış getirmesi olası.