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CoronaVac aşısı için 'Acil Kullanım Onayı' çıktı

13.01.2021 19:54 | Son Güncelleme:
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CoronaVac aşısı için 'Acil Kullanım Onayı' çıktı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, analizleri tamamlanan Çin üretimi CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" verdi.

Onayın ardından ilk CoronaVac aşısı Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı.Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Çin'den ithal edilen "CoronaVac 600 SU/0.5 ml IM Enjeksiyon Süspansiyon İçeren Flakon" adlı aşılara, 14 günlük laboratuvar incelemelerinin olumlu sonuçlanması nedeniyle "Acil Kullanım Onayı" verdiğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen ve halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında kullanılması planlanan 'Coronavac 600 SU/0.5 ml IM Enjeksiyon Süspansiyon İçeren Flakon' isimli aşı halka hızlı erişiminin sağlanması için Acil Kullanım Onayı kapsamında değerlendirilmiştir" denildi.

Aşıların Türkiye'ye getirilmesinden sonra laboratuvarda incelendiği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda bilimsel veriler değerlendirilirken, bir yandan da ülkemize ulaşan numuneler kurumumuz laboratuvarlarında 14 gün boyunca incelenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Yazılı açıklamada bilimsel değerlendirmeler ve incelemeler sonucunda ilgili aşı için Acil Kullanım Onayı verildiği ifade edildi.

İlk aşı Sağlık Bakanı Koca'ya

Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı.

Koca aşının uygulanmasından sonra şu açıklamayı yaptı:

"Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Daha önce tünelin ucunda ışık göründü demiştim. Bugün öyle bir gün. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum"

Endonezya'da pazartesi günü Türkiye'nin de kullanacağı Çinli Sinovac şirketinin ürettiği aşıya acil kullanım izni verilmişti.

DW/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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