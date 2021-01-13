CoronaVac aşısı için 'Acil Kullanım Onayı' çıktı

Onayın ardından ilk CoronaVac aşısı Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı.Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Çin'den ithal edilen "CoronaVac 600 SU/0.5 ml IM Enjeksiyon Süspansiyon İçeren Flakon" adlı aşılara, 14 günlük laboratuvar incelemelerinin olumlu sonuçlanması nedeniyle "Acil Kullanım Onayı" verdiğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen ve halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında kullanılması planlanan 'Coronavac 600 SU/0.5 ml IM Enjeksiyon Süspansiyon İçeren Flakon' isimli aşı halka hızlı erişiminin sağlanması için Acil Kullanım Onayı kapsamında değerlendirilmiştir" denildi.

Aşıların Türkiye'ye getirilmesinden sonra laboratuvarda incelendiği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda bilimsel veriler değerlendirilirken, bir yandan da ülkemize ulaşan numuneler kurumumuz laboratuvarlarında 14 gün boyunca incelenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Yazılı açıklamada bilimsel değerlendirmeler ve incelemeler sonucunda ilgili aşı için Acil Kullanım Onayı verildiği ifade edildi.