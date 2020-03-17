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Coronavirüs belirtileri nasıl fark edilir? Covid-19'a karşı nasıl önlem alınır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.03.2020 10:22 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de tespit edilmiş covid-19 vaka sayısının 47'ye yükseldiğini açıkladı. Uzmanlar önümüzdeki günlerde de bu rakamın yükseleceğini ön görüyor. Peki coronavirüs belirtileri nasıl fark edilir? Kendimizi coronavirüs'e karşı nasıl koruyabiliriz?

Coronavirüs belirtileri nasıl fark edilir? Covid-19'a karşı nasıl önlem alınır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 11 Mart'ta Türkiye’de ilk coronavirüs vakasının tespit edildiğini açıklamasından bu yana 6 gün geçti. Bakan Koca son olarak Türkiye'de virüs tespit edilen hasta sayısının 47'ye yükseldiğini açıkladı. Bu nedenle vatandaşlardan coronavirüs belirtilerine karşı uyanık olmaları ve kişisel hijyeni azami önem vermeleri isteniyor. Peki coronavirüs belirtileri nasıl fark edilir? Kendimizi coronavirüs'e karşı nasıl koruyabiliriz?

CORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Ateş
  • Öksürük
  • Solunum sıkıntısı
  • Şiddetli vakalarda ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği

KORONAVİRÜS NASIL BULAŞIR?

Koronavirüslü hastanın öksürme veya hapşırması ile ortaya saçılan damlacıkların başka insanların ağız, burun ve gözlerine teması ile veya bu damlacıkların bulaştığı elin göz, ağız ve buruna dokundurulması ile bulaşmaktadır.

KORONOVİRÜS’TEN NASIL KORUNULUR?

  • Grip ve nezle bulaşmasına yönelik alınan önlemler koronavirüs için de geçerlidir.
  • İnsanlarla temastan kaçınılmalı (tokalaşma, sarılma, öpüşme gibi)
  • Mümkün olduğu kadar kalabalık ortamlara girilmemeli
  • Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere yani yüze dokunulmamalı
  • Ellerler sık sık temizlenmeli (20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, yoksa kolonya gibi alkollü antiseptik kullanılmalı)
  • Kapalı alanlar sık sık havalandırılmalı
  • Bağışıklık sistemi güçlü tutulmalı (dengeli beslenilmeli ve gıdalar iyice yıkanmalıdır.)

MASKE VE ELDİVEN TAKMAK İŞE YARAR MI?

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap "Maske kullanımını sağlıklı kişilere önermiyoruz" açıklamasında bulundu. "Çünkü maske ancak hasta bir insanı bir metreden mesafede 15 dakikadan daha uzun bir süre kalırsanız sizi korur. Onun dışında ekstra bir koruyuculuğu fazladan bir koruyuculuğu yoktur. Tersine maskeyi doğru kullanmadığınızda maske bir enfeksiyon kaynağı olur.

Örneğin çıkarttığınızda onu cebinize koyduğunuzda tekrar kullanmaya kalkarsanız, dış yüzeyine dokunursanız maskenin kendisi bir bulaşma kaynağı olur. Bu nedenle maskeyi sadece hastalara öneriyoruz, hastalık belirtisi gösterenlere öneriyoruz. Sağlıklı kişiler kullanmasın. Eldiven asla önermiyoruz. Eldiven sadece hastanede hastalara bakım veren sağlık çalışanlarını koruyacak bir yöntem ve doğru kullanımı da çok önemli. Normal vatandaşlarımızın gün içeresinde eldiven kullanmalarını önermiyoruz" şeklinde konuştu.

CORONAVİRÜS TANISI NASIL KONUR?

Yeni koronavirüs’ün tespit edilmesi için moleküler testler yapılmalıdır. Olası hastadan bir örnek alınır ve laboratuvarda yapılan testler ile koronavirüs tespiti yapılıyor.

ANTİBİYOTİKLER CORONAVİRÜS’E KARŞI ETKİLİ MİDİR?

Antibiyotikler virüslerin neden olduğu enfeksiyonları önlemek veya tedavi etmek amacıyla kullanılmaz. Koronavirüs için aşı geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

BURNU TUZLU SU İLE YIKMAK İŞE YARAR MI?

Sağlık Bakanlığının açıklamasına karşı hayır, burnu tuzlu su ile yıkamanın yeni koronavirüs’e karşı bir koruma sağladığına dair bir kanıt yoktur.


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