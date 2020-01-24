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  4. Corona virüsü dünyayı tehdit ediyor... İstanbul Havalimanı’nda karantina odası hazırlandı

Corona virüsü dünyayı tehdit ediyor... İstanbul Havalimanı’nda karantina odası hazırlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 12:10 | Son Güncelleme

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip Corona virüsü (Korona Virüs) dünyada korkuya neden oldu. Virüsün yayılmaya başladığı iddiaları üzerine İstanbul Havalimanı’nda karantina odası oluşturuldu.

Çin’den gelen yolcular İstanbul Havalimanı’nda termal kameradan geçerken kamera sayesinde 38 derecenin üzerinde ateşi olanlar tespit edilecek. Tespit edilen bu kişiler guruptan ayrılarak muayeneleri yapılacak.
Bir risk görülürse bu yolcular önce karantina odasına götürülecek.

İstanbul Havalimanı’nda Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan karantina odasında yolcu muayene edildikten sonra, negatif basınçlı sedye ile karantina odasından çıkarılarak, özel ambulansla hastaneye gönderilecek.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs corona virüs karantina odası istanbul havalimanı

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
her zamanki gibi yine düşünüyordum aklıma bu geldi, dünya sona ermiş, ahirette herkes toplanmış, dünyada mustafa kemal diye inleyenler, anıtkabire gidip mermere eğilenler ahirette atalarını görüyorlar ve hiç oralı bile olmuyorlar, çünkü korku ve panik içinde ağlaşıyorlar, kendi dertlerine düşmüşler ama iş işten artık geçti!!! ilkokulda hoca ödev kontrolü yaparken sırasını bekleyip korkanlar, ahirette sıra kendisine gelmemesi için yutkunmaktan, ağlamaktan başka bir şey yapamayacaklar, tabi orada sıra var mı bilmiyorum, hayalde anlatıyorum, isimlere takılmayın örnek sadece
Sizin balatalar sıyırmış , acil psikolog tavsiye ediyirum.
Hayatım da senin gibi bir mâl görmedim.
kuş beyinli atatürk kadar kafana taş düşşün senin aşağılık herif seni
@aydnmurat sen gerizeklamısın bu ne perhiz bu ne lahana turşusu bu olayın atatürkle ne alakası malmısın sen
ağam bizimle eylenii
hastalığın kuluçka dönemi yok mu ya geldikten sonra ortaya çıkarsa
Siz siz olun kalabalık ortamlardan uzak durun etraf pislik kaynıyor milletin çoğu hasta..
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