Coronavirüs şüphesiyle tesislere bile alınmadı

Manchester United'ın devre arası Çin'den transfer ettiği Odion Ighalo'nun coronavirüs taşıma ihtimali üzerine idman sahasına dahi sokulmadığı belirtildi.

Mirror'un haberine göre, kamp için İspanya Marbella'ya İngiltere'ye geri dönmesinde problem olabileceği için götürülmeyen Ighalo'nun Manchester United A Takımı'nın tesislerine sokulmadığı ortaya çıktı. Ighalo'nun Manchester'daki GB Tekvando Merkezi'nde performans antrenörü Wayne Richardson eşliğinde çalıştığı belirtildi.

Hastalık şüphesiyle üst düzey önlem almak isteyen Manchester United yönetiminin hastalığın 14 günlük kuluçka döneminin geçmesini beklediği ve hastalık bulunmadığı taktirde Nijeryalı forvetin takıma katılacağı ifade ediliyor. Ighalo'nun 3 Şubat'ta Manchester'a inmesi sebebiyle 17'sine kadar bu denetimin yapılması bekleniyor. Öte yandan bu tarihte Manchester United ligde Chelsea ile karşılaşacak ve iddialara göre Ighalo bu maçın kadrosunda yer alacak.

Sezonun ilk yarısında Çin futbol takvimine göre sezonu tamamlayan Ighalo, oynadığı toplam 27 maçta 15 gol 1 asistle oynamıştı.

(SPORX)

