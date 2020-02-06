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Coronavirüsüyle savaşan doktorların yüzündeki fedakarlık izleri

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2020 10:13 | Son Güncelleme

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan coronavirüsü can almaya devam ederken sağlık ekiplerinin zor koşullarda ara vermeden sürdürdükleri mücadele dünyanın gündemine oturdu. Büyük fedakarlık örneği gösteren ekipler tuvalete gitmeye, yemek yemeye dahi zaman bulamıyorlar. Evlerinden, ailelerinden uzakta yaşayan sağlık ekipleri, uyumak içinse ya sandalyelerde ya da yerde yatmak durumunda kalıyor.

Coronavirüsünün yayılmasını durdurmak için haftalardır gece-gündüz çalışan ekiplerin kullandıkları maskeler de yüzlerinde izler ve yaralar bırakıyor. Verdikleri savaşın somut örneği olarak gösterilebilecek fotoğraflarsa sağlık ekiplerinin fedakarlığını gözler önüne serdi.İşte dünyada yankı uyandırıran o kareler...

Sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor

Fotoğraflar, coronavirüsünün sıfır noktası Wuhan şehrinde virüsün yayılmasını durdurmak için haftalardır gece gündüz çalışan Çinli tıbbi ekiplerin maruz kaldığı yüz yaralarını ve yorgunluklarını gözler önüne seriyor.
Doktorların ve hemşirelerin virüsten enfekte olan hastaları iyileştirmek için yaptıkları fedakarlık görenleri derinden etkiledi.
Sağlık ekiplerinin bu görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Çin'de yerel medya, virüsün ortaya çıktığı yer olan Wuhan ve virüsten en çok etkilenen bir diğer şehir olan Hubei'de sağlık ekiplerinin gece-gündüz çalıştığını ve bütün gün oturmadıklarını ifade ediyor.

YA SANDALYE YA DA YERDE DİNLENİYORLAR

YA SANDALYE YA DA YERDE DİNLENİYORLAR
Yerel medyadan alınan bilgilere göre, birçok doktor ve hemşire günü ya hiç uyumadan ya da hastanelerde bulabildikleri bir sandalye üzerinde ya da yerde kısa süre kestirdikten sonra tekrar görevlerinin başına dönüyor.
Sağlık ekipleri o kadar meşgul ki, ne yemek yemeye ne de tuvalete gitmeye vakit bulamıyorlar.

YETİŞKİN BEZİ KULLANAN DOKTORLAR VAR

YETİŞKİN BEZİ KULLANAN DOKTORLAR VAR
Washington Post gazetesi, Çin'de sağlık çalışanlarının tuvalete gitmeye zamanları olmadığı için yetişkin bezi kullandıkları ifadelerine yer verdi.
Ekiplerin virüse maruz kalmamak adına kullanmak zorunda oldukları, özel giysiler ve maskelerin ağırlığı da iş yüküne daha da zorlaştırıyor. Bütün gün yüzlerinden çıkaramadıkları maskeler çalışanların yüzlerinde derin izler bırakıyor.

EVE GİDEMİYOR, AİLELERİNİ GÖREMİYOR

EVE GİDEMİYOR, AİLELERİNİ GÖREMİYOR
Durmadan artan sayıda hasta ile başa çıkmanın zihinsel ve duygusal stresinin yanı sıra, kalın takımlar ve sıkı maskeler, birçok hastane çalışanını yüzlerinde ve bedenlerinde kabarcıklar, yaralar ve kabuklar meydana gelmesine neden oluyor.
Çin'de sağlık ekiplerinin haftalardır evlerine gidemediği ve ailelerini göremediği belirtiliyor. Çinli doktorların aileleri hastanenin dışına çağırdıkları sağlık çalışanı yakınlarını uzaktan görüp temas kurmadan evlerine geri dönüyor.

1 AYLIK BEBEK DE ENFEKTE OLDU

1 AYLIK BEBEK DE ENFEKTE OLDU
20 binin üzerinde insan virüse enfekte olmuş durumda. Guizhou şehrindeki 1 aylık bebek de bunların arasında...
Coronavirüsünde toplam ölü sayısı her geçen gün artıyor. Şu ana kadar 492 kişi virüse bağlı semptomlar nedeniyle yaşamını yitirdi.
Ülkede 60 milyona yakın insan karantina altında.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya doktor Wuhan coronavirüsü

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Okuyucu Yorumları 37 yorum
Geberin alçaklar.Doğu Türkistana yaptıklarınızı hep hatıtlayacağız
Sıkıntılı durum amerika yaptı deniyor çinin ekonomisi cok ileri gittigi icin ekonomiyi yavaslatmak icin dusunsenize su an hic bir dünya ülkesi çinden ithal mal almıyor kestiler yani gelelim bizim örümcek beyinli arkadaslara görede Allahın cezası arkadaslar bu kadar sığ olmayın tamam inancımız vardı saçmalamayın labaratuvarda gelistirilen bir mikrop bu ve panzehir de gelistiren ülkenin elinde yani biraz zekanızı kullanın insanlar artık uzaya cıkıyor
@wolf1978 ALLAH CC eyerki istemeseydi o virüs bu kadar yayılmazdı..asıl senin gibi bi örümcek beyinlide burda saçma sapan yorum yapamazdı..
@wolf1978 boş boş konuşma ALLAH isterse hersey mümkün el yapımı bir virüs bile olsa ALLAHTAN gelen bir durum örümcek kafalı olan sensin
@bulut_han Allah suçsuz, günahsız bebeklere virüsü neden bulaştırıyor? Bırak boş yapmayı, gerçeklerle yüzleş ve biraz insanlığa, seviye ve saygıya önem ver!
@wolf1978 saçmalamayın her şey Allah tan gelir ama insanlar bazen kendi kaderlerini kendileri çizer
@bulut_han Türkiye'ye gelirse önlem alma sen o zaman
kardeşim hayal dünyasından çık biraz da oku. virüsün kaynağı belli zaten. Çin bile açıklıyor siz hala komplo peşindesiniz
@wolf1978 musluman bebege cocuga o bebegin cocugun ailesine ne yasattilarsa Allahta kisas ile cevap veriyo
Keşke bu fedakarlığın binde biri bile olamayacak kadar bir fedakarlık yapıp uygur kamplarında yapılan işkenceyi bir ufak eleştiriyle yapsaydılar..biz insanız deseydiler..inanın zerre kadar acımıyorum..bir gün videoda 4 yada 5 yaşlarında bir bebeği en az 8 kişi ortalarına almış ellerine basıyordu..çocuk bağırdıkça diğerleride yüzünü ayaklarıyla iteliyordu..o bebeğin sesi hala daha kulaklarımdan gitmez..ve hatırladıkça ALLAH CC bu çini ya bu hareketlerinden vazgeçirsin yada öyle bir belalar versinki onla uğraşmaktan uygurlara işkence etmeyi hatırlamasınlar diye dua ederim..beter ol çin beter ol
o bebek gözümün önünden hiç gitmiyor kardeşim Allah a havale ettim o videodan sonra Allah ım herşeyin en iyisini bilir
@bulut_han amin amin inşaAllah. Az önce çin zulmünden kaçıp Türkiye'ye sığınmış bir ablamızın videosunu izledim.Daha doğrusu izlemeye çalıştım.Anlattıklarını dinledikçe bu zulmü yapanları bir kez daha lanetledim.
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