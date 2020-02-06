Coronavirüsüyle savaşan doktorların yüzündeki fedakarlık izleri

Coronavirüsünün yayılmasını durdurmak için haftalardır gece-gündüz çalışan ekiplerin kullandıkları maskeler de yüzlerinde izler ve yaralar bırakıyor. Verdikleri savaşın somut örneği olarak gösterilebilecek fotoğraflarsa sağlık ekiplerinin fedakarlığını gözler önüne serdi.İşte dünyada yankı uyandırıran o kareler...

Sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor

Fotoğraflar, coronavirüsünün sıfır noktası Wuhan şehrinde virüsün yayılmasını durdurmak için haftalardır gece gündüz çalışan Çinli tıbbi ekiplerin maruz kaldığı yüz yaralarını ve yorgunluklarını gözler önüne seriyor.

Doktorların ve hemşirelerin virüsten enfekte olan hastaları iyileştirmek için yaptıkları fedakarlık görenleri derinden etkiledi.

Sağlık ekiplerinin bu görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Çin'de yerel medya, virüsün ortaya çıktığı yer olan Wuhan ve virüsten en çok etkilenen bir diğer şehir olan Hubei'de sağlık ekiplerinin gece-gündüz çalıştığını ve bütün gün oturmadıklarını ifade ediyor.

YA SANDALYE YA DA YERDE DİNLENİYORLAR Yerel medyadan alınan bilgilere göre, birçok doktor ve hemşire günü ya hiç uyumadan ya da hastanelerde bulabildikleri bir sandalye üzerinde ya da yerde kısa süre kestirdikten sonra tekrar görevlerinin başına dönüyor.

Sağlık ekipleri o kadar meşgul ki, ne yemek yemeye ne de tuvalete gitmeye vakit bulamıyorlar.

YETİŞKİN BEZİ KULLANAN DOKTORLAR VAR Washington Post gazetesi, Çin'de sağlık çalışanlarının tuvalete gitmeye zamanları olmadığı için yetişkin bezi kullandıkları ifadelerine yer verdi.

Ekiplerin virüse maruz kalmamak adına kullanmak zorunda oldukları, özel giysiler ve maskelerin ağırlığı da iş yüküne daha da zorlaştırıyor. Bütün gün yüzlerinden çıkaramadıkları maskeler çalışanların yüzlerinde derin izler bırakıyor.

EVE GİDEMİYOR, AİLELERİNİ GÖREMİYOR Durmadan artan sayıda hasta ile başa çıkmanın zihinsel ve duygusal stresinin yanı sıra, kalın takımlar ve sıkı maskeler, birçok hastane çalışanını yüzlerinde ve bedenlerinde kabarcıklar, yaralar ve kabuklar meydana gelmesine neden oluyor.

Çin'de sağlık ekiplerinin haftalardır evlerine gidemediği ve ailelerini göremediği belirtiliyor. Çinli doktorların aileleri hastanenin dışına çağırdıkları sağlık çalışanı yakınlarını uzaktan görüp temas kurmadan evlerine geri dönüyor.

1 AYLIK BEBEK DE ENFEKTE OLDU 20 binin üzerinde insan virüse enfekte olmuş durumda. Guizhou şehrindeki 1 aylık bebek de bunların arasında...

Coronavirüsünde toplam ölü sayısı her geçen gün artıyor. Şu ana kadar 492 kişi virüse bağlı semptomlar nedeniyle yaşamını yitirdi.