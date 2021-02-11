Corona’ya Karşı Astım İlacı ve Çifte Maske Tavsiyesi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) uzmanları tarafından yapılan araştırmalara göre, çift maske kullanılması ve maskenin yüze tam oturduğundan emin olunması, kişinin Corona virüsüne maruz kalma olasılığını önemli ölçüde azaltıyor. Laboratuvar testleri, üç katlı tıbbi maskenin üzerine kumaş maske takılmasının ve tıbbi maskenin takma halkalarına, yüze sıkıca oturacak şekilde düğüm atılmasının, virüs taşıyan hava damlacıklarıyla enfekte olma riskini yüzde 90’dan fazla azaltmaya yardımcı olduğunu sonucunu ortaya koydu. CDC tarafından yayınlanan haftalık raporda paylaşılan bir deneyin sonuçlarına göre, düğüm atılmamış bir tıbbi maske, tek başına, öksürük sırasında havaya karışan parçacıkların yüzde 42’sini engellerken, bu oran tek bir kumaş maskede yüzde 44,3 olarak tespit edildi. Çift maske kombinasyonuysa öksürük kaynaklı parçacıkların yüzde 92,5'ini engelledi. Georgetown Üniversitesi Küresel Sağlık İnovasyon Merkezi Başkanı Doktor Charles Holmes, en etkili yöntemin, en koruyucu maskeyi alta takmak olduğunu söyledi. Holmes, örnek olarak, KN95 maskesi üzerine cerrahi maske veya cerrahi maske üzerine kumaş maske takılması tavsiyesinde bulundu.

Astım ilaçları hastalığı sınırlıyor Oxford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, astım hastalığında yaygın olarak kullanılan bir ilacın semptomların ortaya çıkmasından sonraki yedi gün içinde uygulanması halinde, COVID-19 hastalarının hastaneye yatma ihtiyacını ve iyileşme süresini azalttığı sonucuna ulaştı. 146 hastayı içeren 28 günlük çalışmaya göre, söz konusu tedavi yoğun bakım, acil servis ziyaretleri veya hastaneye yatma riskini normal bakıma kıyasla yüzde 90 azaltıyor. Evde budesonid ile tedavi edilen hastalarda ateşin daha hızlı düştüğü ve daha az inatçı semptomlar görüldüğü belirlendi. Araştırmacılar, söz konusu çalışmayı, etken maddesi budesonide olan spreyleri kullanan kronik solunum yolu hastalarının COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılmasına gerek olmadığını fark etmeleri üzerine yaptıklarını bildirdi. Toronto’da da araştırmacılar, deneysel bir antiviral ilacın, hastaneye kaldırılması gerekmeyen COVID-19 hastalarında virüsü "temizlemek" için geçen süreyi önemli ölçüde hızlandırdığını buldu. Yapılan küçük ölçekli bir denemede, söz konusu enjeksiyonun uygulandığı hastalara yedi gün içinde yapılan testin negatif çıkma olasılığının plasebo alan hastalara göre dört kattan daha fazla olduğu sonucu çıktı.

Kamusal alanlardaki örtüler virüsün yayılmasını yavaşlatabilir Yeni bir araştırmaya göre de hastanelerdeki ve ofislerdeki mobilyaların solunum damlacıklarının buharlaşmasını hızlandıran örtülerle kaplanması COVID-19'un yayılmasını yavaşlatacak. Daha önceki araştırmalar, virüsün geçirgenliği olmayan yüzeylerde daha uzun süre aktif kaldığını ortya koymuştu. Yapılan yeni bir çalışma da, solunum damlacıkları ortadan kalktığında, virüsün hayatta kalması için bir ortam görevi gören yüzeyde ince bir sıvı film kaldığını ortaya koydu. Bu ince filmin gözenekli yüzeylerde çok daha hızlı buharlaştığı rapor edildi. Virüs hangi ortamlarda daha uzun yaşıyor? Virüsün camda dört gün ve plastik veya paslanmaz çelikte yedi gün hayatta kalabildiğini, ancak kumaşta sadece iki gün ve kağıttaysa sadece üç saat yaşayabildiği tespit edildi. Bu çalışmaya dayanarak, uzmanlar, hastanelerdeki ve ofislerdeki cam, paslanmaz çelik veya lamine ahşap gibi geçirgenliği olmayan malzemeden yapılmış mobilyaların, dokunulduğunda enfeksiyon riskini azaltmak için kumaş gibi gözenekli bir malzeme ile kaplanmasını önerdi. Uzmanlar, halka açık yerlerdeki koltukların da hastalık yayılma riskini azaltmak için kumaşla kaplanabileceği görüşünde.