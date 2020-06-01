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Corona’ya Karşı İlk Antikor Tedavisi İnsanlarda Denenmeye Başlandı

01.06.2020 23:39 | Son Güncelleme

Amerikalı ecza firması Eli Lilly, Corona virüsü enfeksiyonuna karşı dünyada geliştirilen ilk antikor tedavisinin erken evre deneylerine başladığını açıkladı. Tedavi, Corona virüsünün çıkıntı şeklindeki protein yapısını doğrudan hedef alıyor

Corona’ya Karşı İlk Antikor Tedavisi İnsanlarda Denenmeye Başlandı

Amerikalı ecza firması Eli Lilly, Corona virüsü enfeksiyonuna karşı dünyada geliştirilen ilk antikor tedavisinin erken evre deneylerine başladığını açıkladı.

Eli Lilly, dünya çapında 370 binden fazla can kaybına neden olan Corona virüsü enfeksiyonuna karşı aşı, antiviral ilaç ve diğer tedavi yöntemleri geliştiren birkaç ilaç firması ve araştırma kurumundan biri.

Gilead Sciences firmasının daha önce Ebola’ya karşı geliştirdiği antiviral Remdesivir, Corona enfeksiyonuna karşı etkili olabilecek ilaçlardan biri. Remdesivir şimdilik, bazı ülkelerde sadece acil durumlarda ya da ağır hastalarda, uzmanların başvurabileceği başka tedavi yöntemleri kalmadığı hallerde kullanılıyor.

Eli Lilly, yaptığı erken evre çalışmada Corona enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların tedaviyi ne ölçüde kaldırabildiğini ve tedavinin güvenli olup olmadığını değerlendireceklerini kaydetti. Araştırmanın sonuçlarının Haziran ayı sonunda alınması bekleniyor.

LY-CoV555 adı verilen deneysel tedavi yöntemi, Eli Lilly'nin Mart ayında, merkezi Kanada'nın Vancouver kentinde bulunan AbCellera Biologics'le kurduğu ortaklıkla geliştirildi.

Eli Lilly'nin geliştirdiği tedavi, Corona virüsünün çıkıntı şeklindeki protein yapısını doğrudan hedef alıyor. Bu proteinin insan hücrelerine kenetlenmesini engelleyecek şekilde tasarlanan tedavi, böylelikle virüsü etkisiz hale getiriyor.

Firma, antikor tedavisinin, Amerika'da Corona enfeksiyonu geçirip iyileşen ilk hastalardan birinin kanından alınan numunede antikorun tespit edilmesinden sonra geliştirildiğini kaydetti.

Eli Lilly, ilacın güvenli olduğunun belirlenmesi durumunda denemelerin bir sonraki evresine geçmeyi planlıyor. Bu evrede tedavi yöntemi, hastaneye yatırılmayan Corona enfeksiyonu hastaları üzerinde denenecek.

Rakip ecza firması Regeneron Pharmacuticals Inc. da geliştirdiği antikor kokteylinin klinik deneylerine Haziran'da başlamayı planladığını bildirdi. Firma, Ağustos ayı sonuna kadar yüz binlerce doz üretmeyi hedefliyor.

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