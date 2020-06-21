Corona’ya Rağmen Çeşme’de Plajlar Doldu

Yılın en uzun günü olan 21 Haziran’da İzmir’in Çeşme ilçesindeki Ilıca plajı denizin ve güneşin keyfini çıkarmak isteyenlerle doldu. Deniz suyunun sıcaklığı ve 1.200 metre uzunluğundaki kumsalıyla tanınan plaj, uzun zamandır görmediği bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Eğitim öğretim yılının sona ermesi ve liselere giriş sınavının yapılmış olması kalabalığın daha da artmasında etkili oldu.
Çeşme, Bodrum, Fethiye, Marmaris, Kuşadası ve Didim gibi turistik ilçelerin belediye başkanları Nisan ayı başında sosyal medyadan yayınladıkları ortak bir video ile vatandaşlara, “evde kalın, gelmeyin” çağrısı yapmıştı. Fakat en önemli gelir kaynağı olan turizmin kesintiye uğraması bu ilçelerin ekonomilerine de büyük darbe vurdu.
İpler ve kazıklarla oluşturulan özel alanlar
1 Haziran’da başlayan normalleşme takvimi ve şehirler arası yolculuk yasağının kaldırılması, turizm merkezilerinde de yeni önlemlerle birlikte ekonominin canlandırılması çabası öne çıktı. Çeşme Belediyesi de Ilıca plajına çaktıkları kazıklar ve çektikleri iplerle altı metrekarelik özel alanlar oluşturdu. Her bir alanın arasında ise 1,5 metrelik mesafeler bırakıldı. Ne var ki bu özel alanlar plajın tamamında hazırlanmadığı için vatandaşlar kumsalda boş buldukları alanları değerlendirdi.
Buca Belediyesinde marangoz olarak çalışan Zafer Çelik, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada ailesi ve akrabalarıyla birlikte denize geldiğini söyledi. Çelik, “Dün çocuklarımızın sınavı vardı. Onlara motivasyon ve eğlence olsun diye geldik. Virüsten korkuyoruz, elimizden geldiğince önlemimizi almaya çalışıyoruz. Yabancılara yakın olmuyoruz” dedi. Çelik oluşturulan özel alanların da kalabalığın iç içe olmaması açısından güzel bir uygulama olduğunu söyledi.
Ancak kumsalda neredeyse hiç kimsede maske yoktu. Bu nedenle Çeşme Belediyesi’nin sadece maskelerin atılması için koyduğu özel çöp kutularına fazla bir iş düşmüyor. Vatandaşlar da birlikte geldikleri kişilerle yakın temasta olsa da yabancılarla aralarına genellikle mesafe koymaya dikkat ediyor.
Plajlar dolu, oteller boş
Almanya’nın Hamburg kentinde bir hastanede çalışan Melahat Baydar da VOA Türkçe’ye sosyal mesafeye dikkat ettiğini söyledi. Yaklaşık dört hafta önce Almanya’dan karayoluyla Türkiye’ye geldiğini belirten Baydar, “Çeşme’de yazlığım var. Ilıca’yı çok seviyorum. 35 senedir buraya geliyoruz. Bu yıl alınan önlemleri yeterli buldum. Ama bugün Pazar olduğu için çok kalabalık. Hafta arası çok daha mesafeliydi” dedi.
Çeşme plajlarındaki kalabalığın turistik işletmelere ise şimdilik pek bir faydası yok. Çünkü gelenlerin çok büyük bir kısmı günübirlik tatilciler. Turizmciler, geçmiş yıllarda bu dönemde rezervasyonların büyük ölçüde dolmuş olduğunu, ancak bu sene rezervasyonların yüzde 10 civarında kaldığını söyledi. Yine de turistik işletmelerin sahipleri önümüzdeki günlerden umutlu. Büyük ölçüde yerli turiste hizmet veren ve sezonun üç ay sürdüğü Çeşme’de turizmciler özellikle üniversite giriş sınavının ardından bir hareketlenme beklediklerini belirtti.