Corona’ya Rağmen Çeşme’de Plajlar Doldu

Yılın en uzun günü olan 21 Haziran’da İzmir’in Çeşme ilçesindeki Ilıca plajı denizin ve güneşin keyfini çıkarmak isteyenlerle doldu. Deniz suyunun sıcaklığı ve 1.200 metre uzunluğundaki kumsalıyla tanınan plaj, uzun zamandır görmediği bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Eğitim öğretim yılının sona ermesi ve liselere giriş sınavının yapılmış olması kalabalığın daha da artmasında etkili oldu.

Çeşme, Bodrum, Fethiye, Marmaris, Kuşadası ve Didim gibi turistik ilçelerin belediye başkanları Nisan ayı başında sosyal medyadan yayınladıkları ortak bir video ile vatandaşlara, “evde kalın, gelmeyin” çağrısı yapmıştı. Fakat en önemli gelir kaynağı olan turizmin kesintiye uğraması bu ilçelerin ekonomilerine de büyük darbe vurdu.

İpler ve kazıklarla oluşturulan özel alanlar

1 Haziran’da başlayan normalleşme takvimi ve şehirler arası yolculuk yasağının kaldırılması, turizm merkezilerinde de yeni önlemlerle birlikte ekonominin canlandırılması çabası öne çıktı. Çeşme Belediyesi de Ilıca plajına çaktıkları kazıklar ve çektikleri iplerle altı metrekarelik özel alanlar oluşturdu. Her bir alanın arasında ise 1,5 metrelik mesafeler bırakıldı. Ne var ki bu özel alanlar plajın tamamında hazırlanmadığı için vatandaşlar kumsalda boş buldukları alanları değerlendirdi.