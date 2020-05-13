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Corona'yı Yenen Hemşire: "Bize Yardımcı Olun Evde Kalın"

13.05.2020 15:53 | Son Güncelleme

Gaziantep'te görev yapan yoğun bakım hemşiresi Hanife Taşdemir, Corona virüsüne yakalanıp atlatanlar arasında. VOA Türkçe'ye konuşan Taşdemir, halka seslenerek, "Bize yardımcı olun, evde kalın" diyor

Tüm dünyada hızla yayılarak birçok kişinin ölümüne neden olan Corona virüsü salgını ile mücadelede sağlık çalışanları ön saflarda yer alıyor.

Dünya genelinde bu zorlu süreçte zaman zaman sağlık çalışanlarına da Corona virüsü bulaştı ve birçok yerde yaşamını yitiren sağlık çalışanları oldu.

Gaziantep’te görev yapan yoğun bakım hemşiresi Hanife Taşdemir, Corona virüsünü yenen sağlık çalışanları arasında yer alıyor.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan evli ve 2 çocuk annesi 31 yaşındaki Hanife Taşdemir, Corona virüsü tedavisi sırasında yaşadıklarını VOA Türkçe'ye anlattı.

"Bizlere yardımcı olun, evde kalın"

12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeniyle röportaj yaptığımız hemşire Hanife Taşdemir, ilk önce virüsü kendisinin de kaptığını kabullenemediğini ifade ederek, "Biz hemşireler olarak karşımızdaki ne olursa olsun, bütün hastalıklarla savaşıyoruz. Biz de insanız, bizim de ailemiz var, çocuklarımız var, sorumluluklarımız var. Hiçbirimiz tek başına bir birey değiliz, bu yüzden herkes elini taşın altına koymalı. Bu COVID-19’u hep birlikte atlatacağız. Siz de bizlere yardımcı olun, evde kalın" dedi.

Corona virüsünün hastane dışında kendisine bulaştığını düşünen Hemşire Hanife Taşdemir, "COVID-19 Salgını ülkemize geldiğinden beri aktif olarak yoğun bakımda görev yaptım. Birçok pozitif hastaya baktım. Ekipmanlarımız tamdı bizim, yoğun bakımda her türlü ekipmana ulaşabiliyorduk. Maske, tulum, önlükleri, gözlük ve siperlikler hepsi yoğun bakımımızda mevcuttu. El hijyenine de çok dikkat ediyordum. Virüsün bana nasıl bulaştığını ben de bilmiyorum. Tabii, sosyal yaşayan insanlarız, markete ya da pazara da gidiyoruz. Oralardan bulaştı diye düşünüyorum. Maalesef bütün insanlar sosyal mesafe ya da el hijyenine dikkat etmiyor" diye konuştu.

"İnsan önce virüsü kabullenemiyor"

Çok ağır belirtileri olmamasına rağmen, tedbiren test yaptırdığı zaman pozitif olduğunu öğrenen Taşdemir, "Covidli hastalara baktığım için, diğer arkadaşlarıma bulaştırmayayım diye, her ihtimale karşı polikliniğe başvurdum. Daha sonra test yapıldı; maalesef, testin sonucu pozitif çıktı. Tabii, insan kendisinde virüsün olduğunu kabullenemiyor, kendine yakıştıramıyor. Ben de grip gibi düşündüm, öyle algıladım. Bir an önce bu virüsü yenmeliyim, ondan kurtulmalıyım diye düşündüm. 10 günlük bir hastanede yatış sürecim oldu. Bu süre içerisinde eşim, akrabalarım, arkadaşlarım, hastane yönetimi ve çalışanlar sürekli beni aradılar, ziyaret ettiler. Çok çabuk atlattım, fazla ağırlaşmadan, oksijen ihtiyacı olmadan atlattım. Daha sonra ise idari izinle eve geldim, 14 gün de evde kaldım. Şu an iyiyim, görevimin başındayım. Tekrar hastalara bakıyorum. Tüm meslektaşlarımın hemşireler haftasını kutluyorum. Biz hemşireler olarak karşımızdaki ne olursa olsun, bütün hastalıklarla savaşıyoruz. Biz de insanız, bizim de ailemiz var, çocuklarımız var, sorumluluklarımız var. Hiçbirimiz tek başına bir birey değiliz, bu yüzden herkes elini taşın altına koymalı. Bu COVID-19’u hep birlikte atlatacağız. Siz de bizlere yardımcı olun, evde kalın" ifadelerini kullandı.

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