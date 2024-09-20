Corpowid – Mynet iş birliği! Engelli kullanıcılar için dijital erişebilirlik çözümü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2021 yılı verilerine göre Türkiye'de 5.841.180 engelli birey bulunuyor. Bu kişilerin internet ve dijital ortamlara erişimi, temel hakları arasında yer alıyor. Corpowid'in geliştirdiği çözüm sayesinde, görme engelli kullanıcılar Braille klavyeleriyle siteyi kullanabilirken, disleksi gibi öğrenme güçlüğü yaşayanlar için özel renk kontrastı ve font seçenekleri sunuluyor.

Bu çözüm, epilepsi, disleksi, görme kısıtlılığı, bilişsel bozukluk gibi farklı engel gruplarına hitap eden çeşitli erişilebilirlik işlevleri sunmaktadır. Çok dilli çeviri özelliği sayesinde, kullanıcılar site içeriğini kendi ana dillerine kolayca çevirebiliyor ve daha keyifli bir deneyim yaşıyor. Bu teknik özellikler, internet sitelerinin mobil versiyonları için de geçerlidir.

Dijital erişilebilirlik yalnızca engelli bireyler için değil, sürdürülebilirlik için de büyük önem taşımaktadır. Dijital dünyada herkesin eşit fırsatlara sahip olması, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir toplum yaratmanın temel taşlarındandır. Ayrıca, erişilebilirlik çözümleri, internet sitelerinin arama motoru optimizasyonu (SEO) açısından da avantajlar sağlamaktadır. Erişilebilir siteler, daha geniş bir kitleye ulaşarak arama motorlarında daha üst sıralarda yer alabilir.

Erişilebilir bir internet sitesi, kullanıcı deneyimini artırarak ziyaretçilerin sitede daha uzun süre kalmasını sağlar. Bu, kullanıcı memnuniyetini artırdığı gibi, işletmelerin dijital pazarlama stratejilerini de güçlendirir. Dahası, erişilebilirlik çözümleri, siteye erişim sağlayan tüm kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayarak dijital uçurumu kapatır ve toplumsal eşitliğe katkı sağlar.

Ayrıca Corpowid, sivil toplum kuruluşları için ücretsiz dijital erişilebilirlik hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetden yararlanmak için buraya tıklayabilirsiniz. Bireyler ve kurumlar dijital erişilebilirlik çözümü hakkında daha detaylı bilgi almak ve kendi web sitelerini erişilebilir hale getirmek için Corpowid ile iletişime geçebilirler.