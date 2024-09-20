HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Corpowid – Mynet iş birliği! Engelli kullanıcılar için dijital erişebilirlik çözümü

Corpowid – Mynet iş birliği! Engelli kullanıcılar için dijital erişebilirlik çözümü

20.09.2024 12:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Corpowid - Dijital Erişilebilirlik”, İTÜ Çekirdek girişimi olarak, engelli, geçici ve yaşa bağlı dijital erişilebilirlik sorunları yaşayan kullanıcıların web sitelerine erişimini kolaylaştıran, yapay zeka destekli bir yazılım çözümüdür. Görme, dikkat dağınıklığı, hareket kabiliyeti gibi farklı engelleri olan kullanıcıların web sitelerindeki içeriklere daha kolay ulaşmalarını sağlayan, özelleştirilebilir araçlar ve teknolojiler sunar.

Corpowid – Mynet iş birliği! Engelli kullanıcılar için dijital erişebilirlik çözümü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2021 yılı verilerine göre Türkiye'de 5.841.180 engelli birey bulunuyor. Bu kişilerin internet ve dijital ortamlara erişimi, temel hakları arasında yer alıyor. Corpowid'in geliştirdiği çözüm sayesinde, görme engelli kullanıcılar Braille klavyeleriyle siteyi kullanabilirken, disleksi gibi öğrenme güçlüğü yaşayanlar için özel renk kontrastı ve font seçenekleri sunuluyor.

asa

Bu çözüm, epilepsi, disleksi, görme kısıtlılığı, bilişsel bozukluk gibi farklı engel gruplarına hitap eden çeşitli erişilebilirlik işlevleri sunmaktadır. Çok dilli çeviri özelliği sayesinde, kullanıcılar site içeriğini kendi ana dillerine kolayca çevirebiliyor ve daha keyifli bir deneyim yaşıyor. Bu teknik özellikler, internet sitelerinin mobil versiyonları için de geçerlidir.

Dijital erişilebilirlik yalnızca engelli bireyler için değil, sürdürülebilirlik için de büyük önem taşımaktadır. Dijital dünyada herkesin eşit fırsatlara sahip olması, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir toplum yaratmanın temel taşlarındandır. Ayrıca, erişilebilirlik çözümleri, internet sitelerinin arama motoru optimizasyonu (SEO) açısından da avantajlar sağlamaktadır. Erişilebilir siteler, daha geniş bir kitleye ulaşarak arama motorlarında daha üst sıralarda yer alabilir.

cacacaca

Erişilebilir bir internet sitesi, kullanıcı deneyimini artırarak ziyaretçilerin sitede daha uzun süre kalmasını sağlar. Bu, kullanıcı memnuniyetini artırdığı gibi, işletmelerin dijital pazarlama stratejilerini de güçlendirir. Dahası, erişilebilirlik çözümleri, siteye erişim sağlayan tüm kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayarak dijital uçurumu kapatır ve toplumsal eşitliğe katkı sağlar.

0

Ayrıca Corpowid, sivil toplum kuruluşları için ücretsiz dijital erişilebilirlik hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetden yararlanmak için buraya tıklayabilirsiniz. Bireyler ve kurumlar dijital erişilebilirlik çözümü hakkında daha detaylı bilgi almak ve kendi web sitelerini erişilebilir hale getirmek için Corpowid ile iletişime geçebilirler.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
tüik
En Çok Okunan Haberler
Aynı müdür, yine skandal! Ortaokulda çirkin görüntüler

Aynı müdür, yine skandal! Ortaokulda çirkin görüntüler

Akaryakıta zam bekleniyor

Akaryakıta zam bekleniyor

Uyurken 550 bin TL dolandırdılar!

Uyurken 550 bin TL dolandırdılar!

Müftü arabada yarı çıplak halde başka kadınla yakalandı!

Müftü arabada yarı çıplak halde başka kadınla yakalandı!

ÖZEL | Narin cinayetinde sır perdesi aralanıyor! 'Son günleri..'

ÖZEL | Narin cinayetinde sır perdesi aralanıyor! 'Son günleri..'

Avlu, köy, gerisi muamma! Küçük Ecrin'in ailesi perişan

Avlu, köy, gerisi muamma! Küçük Ecrin'in ailesi perişan

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.