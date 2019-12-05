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Corriere dello Sport gazetesinin 'Kara Cuma' manşeti İtalya'da ırkçılık tartışmasını körükledi

05.12.2019 20:06 | Son Güncelleme

Futbolda ırkçılık vakalarının sık sık gündeme geldiği İtalya'da, Corriere dello Sport gazetesinin İnter-Roma maçı öncesi bugün attığı manşet tepki çekti. İnter'in golcüsü Lukaku'nun menajeri Federico Pastorello, manşetle ilgili olarak "Utanç duyuyorum" dedi. Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi.

Corriere dello Sport gazetesinin 'Kara Cuma' manşeti İtalya'da ırkçılık tartışmasını körükledi

Futbolda ırkçılık vakalarının sık sık gündeme geldiği İtalya'da, ülkenin en önemli spor gazetelerinden Corriere dello Sport'un İnter-Roma maçı öncesi bugün attığı manşet tepki çekti.

Corriere dello Sport, yarın oynanacak maçı manşetine taşıdı. İnter'de forma giyen Romelu Lukaku ile Roma'da oynayan Chris Smalling'in fotoğrafları eşliğinde "Kara Cuma" diyerek...

Stadyumlarda ırkçılıkla mücadele yöntemleri aranırken ülkenin en çok okunan spor gazetelerinden birinin, bu iki futbolcuyu ten renklerine göre kategorize ederek sunması eleştirildi.

Lukaku'nun menajeri Federico Pastorello, "Ben bir İtalyan olarak böyle bir başlığı okumaktan utanç duyuyorum" dedi.

Sky Sport'a konuşan Pastorello, İtalya'nın ırkçılık sorunuyla yüzleşme konusunda çok geride kaldığını da vurgulayarak, "Irkçılık büyük bir sorun. Biz maalesef 1920'lerde yaşıyor gibiyiz. Bu bir kültür sorunu" dedi.

Pastorello, "Biz menajerler olarak oyuncularımızı bu büyük problemden korumaya çalışıyoruz. Bu sorun sadece bir gazeteye mahsus değil, stadyumlarda, sosyal medyada, sokaklarda da hissedebiliyorsunuz" diye konuştu.

Lukaku'nun bu başlığa tepkisiyle ilgili olarak da Pastorello, "Mutlu olmadığı kesin ama bununla başa çıkabilecek kadar da güçlü" dedi.

'Medya ırkçılığı besliyor'

Corriere dello Sport'un manşetine İnter ve Roma kulüpleri de tepki gösterdi.

İnter, sosyal medyada "Futbol tutkudur, kültürdür, kardeşliktir. Her türlü ayrımcılığa karşıyız ve her zaman karşı olacağız" şeklinde bir mesaj yayımladı.

AC Milan kulübü de sosyal medyada Corriere dello Sport'un başsayfasını paylaşarak "Irkçılık konusunda yüzeysellik ve cehalete daha fazla müsamaha gösterilemez. Artık bu sorun karşısında sessiz kalmayacağız" diye yazdı.

maç

Futbolda ırkçılığa karşı mücadele eden Fare Ağı da gazetenin manşetini, "Medya ırkçılığı her gün besliyor" diye eleştirdi.

Fare Genel Müdürü Piara Powar, İtalya'nın da aralarında yer aldığı bazı ülkelerde halen insanların "neyin doğru neyin yanlış, neyin uygun neyin uygunsuz, neyin ırkçı neyin kabul edilebilir olduğunu bilmediğini" söyledi.

Powar, "İki beyaz İtalyan futbolcuyu alıp 'Beyaz Salı' diye yazarlar mıydı? Yazmazlardı, ve mesele de bu. Neden maç öncesi zemin hazırlamak için siyah olan iki futbolcuyu seçip onların ırklarının altını çiziyorsunuz? Bu kabul edilebilirlik sınırını aşıyor" dedi.

Corriere dello Sport: Manşet masumdu

Corriere dello Sport ise tepkiler üzerine internet sitesinde bir yazı yayımlayarak manşetinin "masum" olduğunu iddia etti. "Farklılığa övgü" başlıklı yazıda, "Beyaz, siyah, sarı. Farklılıkları inkar etmek, ırkçılık karşıtı ırkçılığın tipik büyük hatasıdır" denildi.

Gazete, "Kara Cuma başlığı, anlamak isteyenler ve anlama kapasitesi olanlar için, yalnızca farklılığa övgüydü, farklılıktan duyulan gururdu, farklılığın yarattığı muhteşem zenginlikti" diye yazdı.

İtalya Birinci lig Serie A'da da son aylarda yaşanan ırkçılık vakaları üzerine ligdeki tüm takımlar geçen hafta ırkçılığa karşı bir ortak bildiri yayımlamıştı. Serie A ekipleri ortak bildiride, "İtalyan stadyumlarında ciddi bir ırkçılık sorunu olduğunu ve son yıllarda bu sorunla belki yeterince mücadele etmediğimizi kabul etmeliyiz… Kapsayıcı, evrensel ve adil bir İtalyan futbolu için hep birlikteyiz. Irkçılığa HAYIR demek için hep birlikteyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Corriere dello Sport'un manşetine taşıdığı İnter'in golcüsü Romelu Lukaku da son aylarda stadyumda ırkçılığa maruz kalan isimlerdendi. Lukaku, Eylül ayında Cagliari taraftarlarının ırkçı tezahüratlarının hedefi olmuştu.

Geçen ay da Brescia oyuncusu Mario Balotelli, Hellas Verona maçındaki ırkçı tezahüratlara tepki göstermişti.

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