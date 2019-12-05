Corriere dello Sport gazetesinin 'Kara Cuma' manşeti İtalya'da ırkçılık tartışmasını körükledi

Futbolda ırkçılık vakalarının sık sık gündeme geldiği İtalya'da, ülkenin en önemli spor gazetelerinden Corriere dello Sport'un İnter-Roma maçı öncesi bugün attığı manşet tepki çekti.

Corriere dello Sport, yarın oynanacak maçı manşetine taşıdı. İnter'de forma giyen Romelu Lukaku ile Roma'da oynayan Chris Smalling'in fotoğrafları eşliğinde "Kara Cuma" diyerek...

Stadyumlarda ırkçılıkla mücadele yöntemleri aranırken ülkenin en çok okunan spor gazetelerinden birinin, bu iki futbolcuyu ten renklerine göre kategorize ederek sunması eleştirildi.

Lukaku'nun menajeri Federico Pastorello, "Ben bir İtalyan olarak böyle bir başlığı okumaktan utanç duyuyorum" dedi.

Sky Sport'a konuşan Pastorello, İtalya'nın ırkçılık sorunuyla yüzleşme konusunda çok geride kaldığını da vurgulayarak, "Irkçılık büyük bir sorun. Biz maalesef 1920'lerde yaşıyor gibiyiz. Bu bir kültür sorunu" dedi.

Pastorello, "Biz menajerler olarak oyuncularımızı bu büyük problemden korumaya çalışıyoruz. Bu sorun sadece bir gazeteye mahsus değil, stadyumlarda, sosyal medyada, sokaklarda da hissedebiliyorsunuz" diye konuştu.