Çoruh Nehri'nde korkutan görüntü! Hemen sudan çıkarıldı

Kaleardı Mahallesi'nden geçen Çoruh Nehri'nde yüzen tabutları görenler, paniğe kapılıp, polise haber verdi. İhbar üzerine polis, zabıta ve itfaiye ekipleri, harekete geçti. Ekipler, 2 tabutu sudan çıkarttı. Boş olduğu görülen tabutlar, incelenip, itfaiye ekiplerince imha edildi.

'KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN TABUTLARI DEĞİL'

Kaleardı Mahallesi'nin muhtarı Arif Kalekahyası, tabutların yurt dışından getirildiğini ve imha etmesi için verilen kişinin nehre attığını söyledi. Kalekahyası, "Mahalle sakini arkadaşımız, cahilce bir karar vererek, kendisine imha edilmesi için verilen tabutları nehre atmış. Bu tabutlar geçmiş yıllara ait. Bu tabutlarla gelen cenazeler, virüs hastalığından ölen insanlara ait değil. Şaşkınlık ve panik oluştuğu için herkesten özür diliyoruz” diye konuştu. (DHA)

