HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çoruh Nehri'nde korkutan görüntü! Hemen sudan çıkarıldı

Çoruh Nehri'nde korkutan görüntü! Hemen sudan çıkarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2020 14:33 | Son Güncelleme

Bayburt'ta Çoruh Nehri üzerinde yüzen tabutlar görenleri korkuttu. Fark edildiği anda itfaiye ekiplerine haber verilen olay sonrası, sudan çıkarılan tabutların boş olduğu tespit edildi. Hemen imha edilen tabutların çok eski olduğu ve yurt dışından getirildiği öğrenildi.

Kaleardı Mahallesi'nden geçen Çoruh Nehri'nde yüzen tabutları görenler, paniğe kapılıp, polise haber verdi. İhbar üzerine polis, zabıta ve itfaiye ekipleri, harekete geçti. Ekipler, 2 tabutu sudan çıkarttı. Boş olduğu görülen tabutlar, incelenip, itfaiye ekiplerince imha edildi.

'KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN TABUTLARI DEĞİL'

Kaleardı Mahallesi'nin muhtarı Arif Kalekahyası, tabutların yurt dışından getirildiğini ve imha etmesi için verilen kişinin nehre attığını söyledi. Kalekahyası, "Mahalle sakini arkadaşımız, cahilce bir karar vererek, kendisine imha edilmesi için verilen tabutları nehre atmış. Bu tabutlar geçmiş yıllara ait. Bu tabutlarla gelen cenazeler, virüs hastalığından ölen insanlara ait değil. Şaşkınlık ve panik oluştuğu için herkesten özür diliyoruz” diye konuştu. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İHA'larla görüntülendiMilli Savunma Bakanlığı paylaştı! İHA'larla görüntülendi
Koronavirüs vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu?Koronavirüs vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çoruh nehri tabut

En Çok Okunan Haberler

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Tahliyelerle ilgili flaş açıklama

Tahliyelerle ilgili flaş açıklama

Koronavirüs vurdu! '5 milyon TL kredi aldım...'

Koronavirüs vurdu! '5 milyon TL kredi aldım...'

Acun Ilıcalı'dan Nisa açıklaması: Kimseyi zorla tutmuyoruz

Acun Ilıcalı'dan Nisa açıklaması: Kimseyi zorla tutmuyoruz

Aşı için yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek

Aşı için yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Saman balyalarında geldi! 'Koca engerek' doğaya bırakıldı

Saman balyalarında geldi! 'Koca engerek' doğaya bırakıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Açık büfe tarih mi olacak? 'Koronavirüs sonrası çok şey değişecek'

Açık büfe tarih mi olacak? 'Turizmde köklü değişiklik geliyor'

O ilçede 'pes' dedirten görüntü! Sahil de, caddeler de boş kalmadı!

Sahil de, caddeler de boş kalmadı!

Barbaros fırkateyni İHA'larla görüntülendi!

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İHA'larla görüntülendi

Sigara bağımlıları 14 kat daha fazla koronavirüs riski taşıyor

Korona kabusu! O kişiler 14 kat daha fazla risk altında

Reuters duyurdu! İşte İstanbul'daki koronavirüs mücadelesi

İşte İstanbul'da koronavirüs savaşı

Muğla'da korkutan yangın! Önce yavru kedileri sonra da köpekleri kurtardılar

Önce yavru kedileri sonra da köpekleri böyle kurtardılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.