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Çoruh Nehri'nden ilkel teleferikle geçip akrabalarıyla bayramlaşıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 17:46 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Yusufeli ilçesi İşhan köyüne Ramazan Bayramı'nda yakınlarını ziyarete gelenler, patika yolun uzun olması nedeniyle karşı tarafa Çoruh Nehri üzerinden ‘varangel’ olarak bilinen ilkel teleferikle geçiyor.

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Yusufeli ilçesi İşhan köyüne Ramazan Bayramı'nda yakınlarını ziyarete gelenler, patika yolun uzun olması nedeniyle karşı tarafa Çoruh Nehri üzerinden ‘varangel’ olarak bilinen ilkel teleferikle geçiyor. Küçük çocukların da bindiği teleferikle Çoruh'un azgın suları üzerinde yapılan tehlikeli yolculuk, görenleri ise korkutuyor. İlçeye bağlı İşhan köyüne giden patika ve araç yolunun uzun olması nedeniyle vatandaşlar, Çoruh Nehri'nin iki yakası arasına kurulan 85 metrelik ilkel teleferik hattını kullanıyor. Yöre sakinleri, çelik halata bağlı makaralı kabine binerek karşıya geçiyor. Ramazan Bayramı'nda yakınlarını ziyarete gelenler de aynı kabine binerek 20 metre yükseklikten karşıya geçiyor. Misafirler, bayramlaşmanın ardından yine aynı teleferikle dönüyor. Küçük çocukların da bindiği teleferikle Çoruh'un azgın suları üzerinde yapılan tehlikeli yolculuk, görenleri ise korkutuyor. 'KORMUYORUZ, ALIŞTIK' Köy dışından akrabalarıyla bayramlaşmaya gelen Kadir Koç (11), "Akrabalarımızla bayramlaşmaya gidiyorum. Bakıldığında korkutucu gibi, ama korkmuyoruz, alıştık" dedi. Yöre sakini İsmail Tipi ise, "Teleferikle köydeki evlere ulaşıyoruz. Yıllardır bu yöntemle gidip geliyoruz. Yol var ama uzak. Bayramda ziyaretçiler çok oluyor, bazıları teleferikle bazıları da yaya olarak bayram ziyaretlerinde bulunuyorlar" diye konuştu.

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