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Çoruh Nehri'ne atılan kurban atıkları ve çöpler, kirlilik oluşturdu  

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 18:02 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Borçka ilçesinde, Çoruh Nehri'ne atılan çöpler ve kurban kesiminden geriye kalan atıklar, Muratlı Baraj Gölü’nde birikerek kirlilik oluşturdu.

Mehmet Can PEÇE/BORÇKA (Artvin), (DHA) - ARTVİN'in Borçka ilçesinde, Çoruh Nehri'ne atılan çöpler ve kurban kesiminden geriye kalan atıklar, Muratlı Baraj Gölü’nde birikerek kirlilik oluşturdu. Çevreye yayılan kötü kokular, tepkilere neden oldu.

Bayburt'taki Mescit Dağları'ndan doğan ve Gürcistan'ın Batum ilinden Karadeniz'e dökülen, ortalama debisi saniyede 192 metreküp, yılda ise 6,3 milyar metreküp olan, Çoruh Nehri ayrıcaGüney Amerika'daki Amazon Nehri'nden sonra ikinci, Türkiye'nin ise en hızlı akan nehri. Çoruh Nehri de kirlilik ile karşı karşıya kalırken Kurban Bayramı'nda nehre atılan kurban atıkları ve çöpler, Borçka ilçesinde biriktiği Muratlı Baraj gölünde kirlilik oluşturdu. Çevreye yayılan kötü kokular, vatandaşların tepkilerin neden oluyor.

'BU KİRLİLİĞİN NEDENİ BİZLERİZ'

Muratlı Köyü’nde yaşayan Selim Yoğurtçu, "Bu pislikler baraj kurulduğundan beri oluyor. Baraj yokken su alıp götürüyordu. Ama şimdi bütün pislikler baraj gölünde birikiyor. Sadece baraj değil tüm tatlı sularımız kirleniyor. Derelerimizde eskiden alabalık tutardık, şimdi balık kalmadı. Niye tutamıyoruz? Her türlü pisliği derelere atıyoruz. Kimseyi suçlamıyorum. Bunu herkes yapıyor. Kesilen kurbanların atıkları dereye atıldı. Bu çok üzücü. Vatandaş olarak bilinçli olmadıktan sonra tatlı sularımız kirlenmeye devam edecektir" dedi.

Ahmet Sancaktutar da "Bu bayramda olan bir durum değil. Bu göl sürekli atıklarla kirleniyor. Bu insanlardan kaynaklanıyor. Doğayı kirletenler bizleriz. Dikkat ederek doğayı korumamız lazım" diye konuştu.

Ali Sancaktutar ise "Bu kirliliğin nedeni bizleriz. Biz bilinçlenmediğimiz sürece bu kirlilik olacak. Bu alanları devlet kurumları korumalı" ifadelerini kullandı.

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