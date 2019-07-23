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Çoruh Nehri’nin kenarına düşen köpek kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 11:54 | Son Güncelleme

Artvin’de Çoruh Nehri’nin kenarında mahsur kalan köpek belediye ekiplerince halat yardımıyla kurtarıldı.Artvin merkez Çayağzı mahallesi mevkinde, Çoruh nehrine düşen ve daha sonra yüzerek suyun kenarına çıkarak mahsur kalan köpeği görenler itfaiye ekiplerine haber verdi.

Çoruh Nehri’nin kenarına düşen köpek kurtarıldı

Artvin’de Çoruh Nehri’nin kenarında mahsur kalan köpek belediye ekiplerince halat yardımıyla kurtarıldı.
Artvin merkez Çayağzı mahallesi mevkinde, Çoruh nehrine düşen ve daha sonra yüzerek suyun kenarına çıkarak mahsur kalan köpeği görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Artvin Belediyesi itfaiye ekipleri ve Artvin HAYDİKO gönüllüleri mahsur kalan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Köpeğin beline bağlanan halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılırken ilk müdahale veteriner ekiplerince olay yerinde yapıldı.
Vücudunda yaraları olan köpek Artvin Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.

Çoruh Nehri’nin kenarına düşen köpek kurtarıldı

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