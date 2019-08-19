"Çorum Barosu olarak adli yıl açılış törenine katılacağız"

ÇORUM (AA) - Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak adli yıl açılış törenine katılacaklarını bildirdi.

Yaşar, yaptığı yazılı açıklamada, Yargıtay Başkanlığının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştireceği adli yıl açılış törenine davet edildiklerini belirtti.

"İçinde bulunduğumuz dönemde sebepleri her ne olursa olsun, ortada bir yargı sorunu var, savunma sorunu var, dolayısıyla geciken bir adalet sorunu var." ifadelerini kullanan Yaşar, şöyle devam etti:

"Son yıllarda hukuk fakülteleri ve kontenjanlarının artışı dolayısıyla avukat sayısının her 5 yılda katlanarak artışına karşılık mesleki faaliyet alanlarının daraltılması, ekonomik olarak da avukatlık mesleğini yapılamaz hale getirmiştir. Üniversite sınavlarında milyonlarca öğrenci arasından ilk 5-10 bine girip hukuk fakültesini kazanan gençler avukat olduklarında büro açamadıkları gibi asgari ücretle iş dahi bulamamaktadır. Avukat olmalarına rağmen öğrenci gibi ailelerinin katkılarıyla ayakta durmaya çalışmaktadırlar. Adliyelerdeki iş yoğunluğu ve yığılma, yavaş işleyen adalet sistemi gerek yargının gerek avukatlık mesleğinin ayağındaki pranga haline gelmiştir. Yargının zayıf düşmesi, yasama ve yürütmenin de elini zayıflatır. Savunmanın zayıflaması karar ve iddia makamını da zayıf kılar."