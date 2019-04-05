Çorum Belediye Başkanı Aşgın, görevine başladı

ÇORUM (AA) - AK Parti'den Çorum Belediye Başkanlığına seçilen Halil İbrahim Aşgın, görevine başladı.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Çorum milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, eşi Feyza Aşgın, partililer ve vatandaşlarla İl Seçim Kurulu'na gelen Aşgın, mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Hacı Erkek'ten aldı.

Burada kendisine bir genç tarafından Arapça "Elif-Vav" harf desenli tablo hediye edilen Aşgın, "Elif gibi dik, vav gibi mütevazi olacağız." dedi.

Daha sonra Belediye Başkanlığına geçen Aşgın, burada mehter takımı tarafından karşılandı. Görevi devraldığı Zeki Gül'ün, kendisine çiçek takdim ettiği Aşgın için kurban da kesildi.

Aşgın, burada yaptığı konuşmada, seçim süreci boyunca şahsına destek veren partililer ile vatandaşlara teşekkür etti.

Eski başkan Gül'e hizmetleri için teşekkürlerini ileten Aşgın, bundan sonraki süreçte de Gül'ün tecrübelerinden yararlanacaklarını söyledi.

"Artık konuşma vakti bitti, icraat vakti, iş yapma vakti." diyen Aşgın, sözlerini şöyle sürdürdü: