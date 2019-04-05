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Çorum Belediye Başkanı Aşgın, görevine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 16:17 | Son Güncelleme

AK Parti'den Çorum Belediye Başkanı seçilen Halil İbrahim Aşgın, görevi Zeki Gül'den devraldı - Halil İbrahim Aşgın: - "Bundan sonra 15 mahallemizle birlik ve beraberlik, kardeşlik içerisinde ayrım yapmadan çalışacağız, hizmet edeceğiz"

ÇORUM (AA) - AK Parti'den Çorum Belediye Başkanlığına seçilen Halil İbrahim Aşgın, görevine başladı.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Çorum milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, eşi Feyza Aşgın, partililer ve vatandaşlarla İl Seçim Kurulu'na gelen Aşgın, mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Hacı Erkek'ten aldı.

Burada kendisine bir genç tarafından Arapça "Elif-Vav" harf desenli tablo hediye edilen Aşgın, "Elif gibi dik, vav gibi mütevazi olacağız." dedi.

Daha sonra Belediye Başkanlığına geçen Aşgın, burada mehter takımı tarafından karşılandı. Görevi devraldığı Zeki Gül'ün, kendisine çiçek takdim ettiği Aşgın için kurban da kesildi.

Aşgın, burada yaptığı konuşmada, seçim süreci boyunca şahsına destek veren partililer ile vatandaşlara teşekkür etti.

Eski başkan Gül'e hizmetleri için teşekkürlerini ileten Aşgın, bundan sonraki süreçte de Gül'ün tecrübelerinden yararlanacaklarını söyledi.

"Artık konuşma vakti bitti, icraat vakti, iş yapma vakti." diyen Aşgın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle bu görevi bana nasip eden Allah'a hamdolsun. Bu görevi bana uygun gören liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra 15 mahallemizle birlik ve beraberlik, kardeşlik içerisinde ayrım yapmadan çalışacağız, hizmet edeceğiz. Hz. Ali'nin adaletiyle herkese eşit hizmet edeceğiz. Yola çıktığım ilk gün söylediğim gibi, yanlış veya hata edersem beni uyarmanızı istiyorum."

Gül de Aşgın'a görevinde başarı dileyerek, "AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın bayrağını yere düşürmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Ben de bu süreçte bir nefer gibi davamıza katkıda bulunmaya çalıştım. Bundan sonra da aynı şevk ve heyecanla çalışmaya hazırım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Müftü Yardımcısı Abdullah Pamuklu tarafından dua edildi.

Daha sonra başkanlık makamına geçen Aşgın, burada Gül'den başkanlık mührünü teslim aldı.

Gül'e çiçek takdim eden Aşgın, daha sonra kendisini aracına kadar uğurladı.

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