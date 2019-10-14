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Çorum Belediyesi Meclisinden Barış Pınarı Harekatı’na destek deklarasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 18:29 | Son Güncelleme

Çorum Belediyesi Meclisi, Barış Pınarı Harekatı’na destek amaçlı ortak deklarasyon yayınladı.Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti, CHP ve MHP’li belediye meclis üyeleri tarafından hazırlanan bildiriyi okudu.

Çorum Belediyesi Meclisinden Barış Pınarı Harekatı’na destek deklarasyonu

Çorum Belediyesi Meclisi, Barış Pınarı Harekatı’na destek amaçlı ortak deklarasyon yayınladı.
Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti, CHP ve MHP’li belediye meclis üyeleri tarafından hazırlanan bildiriyi okudu. Başkan Aşgın, operasyonun amacının bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermek olduğunu söyledi. 40 yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşın hayatına kast eden, Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen, bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanları katleden PKK terör örgütünün yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesi olduğunu vurgulayan Aşgın, “Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK’ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele, sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir. Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekâtı oluşturmaktadır. DEAŞ, PKK, PYD, YPG aynıdır” dedi.
Suriye’de 8 yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığına dikkat çeken Aşgın, “Bu savaşta milyonlarca insan yurtlarından olmuştur. Binlerce insan barbarca katledilmiştir. İç savaşla birlikte doğan otorite boşluğunda terör örgütleri geniş bir alan bulmuştur. Suriye topraklarının önemli bir bölümü DEAŞ/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. PKK’nın Suriye’deki yapılanması olan PYD/YPG, Kuzey Suriye’de geniş bir alanı kontrol etme imkânı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir. Terör örgütüne sağlanan binlerce tır silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu terör örgütleri Suriye’de yaşanan iç savaşla birlikte ortaya çıkan istikrarsızlıktan faydalanarak kontrol ve otorite imkânı bulmuşlardır. Otoritelerini yüz binlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden ederek sağlayan, en uzun kara sınırımızı sürekli olarak tehdit eden terör örgütleri isimlendirilme, görünüş ve üniformaları açılarından farklılaşsalar da özlerinde aynıdırlar. Birbirinin ikiz kardeşidirler” ifadelerini kullandı.
Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliği sağlamak için Türkiye’nin uluslararası antlaşmalardan aldığı yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekatı düzenlediğini hatırlatan Aşgın, “Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir. Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DEAŞ, PKK, PYD, YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyeli’nin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu’nu Çorum Belediye Meclisi olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyet diliyoruz. Çorum Belediye Meclisimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır” dedi.

Çorum Belediyesi Meclisinden Barış Pınarı Harekatı’na destek deklarasyonu

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