Çorum'da 112'ye yapılan asılsız ihbarlar şoke etti

Pehlivan, İl Sağlık Müdürlüğü olarak 30 istasyonda 65 ambulans ile sağlık hizmeti verdiklerini kaydetti. 2019 yılında 60 bin 623 hastaya acil sağlık hizmeti verdiklerini açıklayan Pehlivan, “Bu ciddi bir rakam. Kentsel nüfusa ilk 10 dakikada yüzde 97 oranında ulaşmışız. Bu ciddi ve güzel bir rakam. Kırsalda yaşayan insanlara da ilk 30 dakikada yüzde 89 oranında ulaşmışız. 18 tane helikopterle, 3 tane uçak ambulansla, 25 obez ambulansla, 4 yataklı ambulansımızla 280 hasta taşıdık. 2 adet kar paletli ambulansımız var. Kışın zor şartlarda ulaşımda güçlük çekilen bölgelere sağlık hizmetleri götürülmesinde kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hiçbir hava şartının kendilerine engel olmadığının altını çizen Pehlivan, “Çalışanlarımız ailelerinden, evlerinden uzak, gecenin her saatinde insanlara yardım etmek için çalışıyor” dedi.

"ŞARKI SÖYLEYEN YA DA EKMEK SİPARİŞİ VERMEK İÇİN ARAYAN İNSANLAR VAR"

2019 yılı boyunca toplam 276 bin 350 çağrı aldıklarını hatırlatan Esme Pehlivan, “Bunun yüzde 80,7’si asılsız çağrı. Bu gerçekten ciddi bir rakam. Asılsız çağrı ne demek? Gerçekten ihtiyacı olan vatandaşa 112’nin ulaşamaması demek. Orada telefonu denemek için insanlar var. Telefonu yaptırmaya veriyor, alıyor düzeldi mi diye arıyor. Hattını deniyor. Ya da canı sıkılıyor şarkı söylüyor. Bize gelirken bir ekmek alır mısınız? Oradan gelirken bakkaldan bize de şunu getirseniz gibi şeyler var. Bu sırada yardım bekleyen bir insan ulaşamıyor bize. Başka bir insanın hayatına mal olduğunun farkında olmadan yüzde 80 oranında asılsız çağrı oranımız var" diye konuştu.

Asılsız çağrıların Kabahatler Kanunu’na göre yaptırımının olduğunu açıklayan Pehlivan, şunları kaydetti:

"Biz de iki yıldır bu konuda özenli çalışmamıza devam ediyoruz. Asılsız arayarak 112’yi meşgul eden insanlara Çorum’da da cezalar uygulanmaya başlandı. Tekrarı olursa cezalar katlanıyor. İnşallah cezalar caydırıcı olur. Asılsız ihbarda bulunanlara 309 TL para cezası uygulanıyor."

(İHA)

