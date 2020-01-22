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  4. Çorum'da 112'ye yapılan asılsız ihbarlar şoke etti

Çorum'da 112'ye yapılan asılsız ihbarlar şoke etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 13:08 | Son Güncelleme

Çorum’da 112 Acil Komuta Merkezine yapılan ihbarlar pes dedirtiyor. İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Esme Pehlivan asılsız ihbarlara da dikkat çekti. Pehlivan, canı sıkılıyor şarkı söylüyor. Bize gelirken bir ekmek alır mısınız? Oradan gelirken bakkaldan bize de şunu getirseniz gibi şeyler var." diye konuştu.

Hayat kurtarmak için zamanla yarışan Çorum 112 Acil Komuta Merkezini meşgul edenler arasında cep telefonunu kontrol edenlerden, canı sıkılıp şarkı söyleyen insanlardan ekmek siparişi verene kadar çok sayıda kişi bulunuyor.

İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Esme Pehlivan, 112’ye gelen çağrıların yüzde 80’inin asılsız olduğuna dikkat çekerek, bu tür ihbarlar yüzünden yardım bekleyen insanların kendilerine ulaşamadığına dikkat çekti.

İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Esme Pehlivan, 112 çalışanlarının gece-gündüz, yaz-kış demeden ölümle, kalım arasındaki ince çizgide insanların yardımına komşuya çalıştıklarını söyledi.

Hiçbir hava şartının kendilerine engel olmadığının altını çizen Pehlivan, “Çalışanlarımız ailelerinden, evlerinden uzak, gecenin her saatinde insanlara yardım etmek için çalışıyor” dedi.

Pehlivan, İl Sağlık Müdürlüğü olarak 30 istasyonda 65 ambulans ile sağlık hizmeti verdiklerini kaydetti. 2019 yılında 60 bin 623 hastaya acil sağlık hizmeti verdiklerini açıklayan Pehlivan, “Bu ciddi bir rakam. Kentsel nüfusa ilk 10 dakikada yüzde 97 oranında ulaşmışız. Bu ciddi ve güzel bir rakam. Kırsalda yaşayan insanlara da ilk 30 dakikada yüzde 89 oranında ulaşmışız. 18 tane helikopterle, 3 tane uçak ambulansla, 25 obez ambulansla, 4 yataklı ambulansımızla 280 hasta taşıdık. 2 adet kar paletli ambulansımız var. Kışın zor şartlarda ulaşımda güçlük çekilen bölgelere sağlık hizmetleri götürülmesinde kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

"ŞARKI SÖYLEYEN YA DA EKMEK SİPARİŞİ VERMEK İÇİN ARAYAN İNSANLAR VAR"

2019 yılı boyunca toplam 276 bin 350 çağrı aldıklarını hatırlatan Esme Pehlivan, “Bunun yüzde 80,7’si asılsız çağrı. Bu gerçekten ciddi bir rakam. Asılsız çağrı ne demek? Gerçekten ihtiyacı olan vatandaşa 112’nin ulaşamaması demek. Orada telefonu denemek için insanlar var. Telefonu yaptırmaya veriyor, alıyor düzeldi mi diye arıyor. Hattını deniyor. Ya da canı sıkılıyor şarkı söylüyor. Bize gelirken bir ekmek alır mısınız? Oradan gelirken bakkaldan bize de şunu getirseniz gibi şeyler var. Bu sırada yardım bekleyen bir insan ulaşamıyor bize. Başka bir insanın hayatına mal olduğunun farkında olmadan yüzde 80 oranında asılsız çağrı oranımız var" diye konuştu.

Asılsız çağrıların Kabahatler Kanunu’na göre yaptırımının olduğunu açıklayan Pehlivan, şunları kaydetti:

"Biz de iki yıldır bu konuda özenli çalışmamıza devam ediyoruz. Asılsız arayarak 112’yi meşgul eden insanlara Çorum’da da cezalar uygulanmaya başlandı. Tekrarı olursa cezalar katlanıyor. İnşallah cezalar caydırıcı olur. Asılsız ihbarda bulunanlara 309 TL para cezası uygulanıyor."

(İHA)

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112 Acil ihbar Çorum 112 Acil Komuta Merkezi

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