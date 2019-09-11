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Çorum'da 3.8 şiddetinde korkutan deprem!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 23:27 | Son Güncelleme

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre saat 23.01'de Çorum'un Mecitözü ilçesinde 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Çorum'da 3.8 şiddetinde korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat Çorum'un Mecitözü ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 10.74 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem Amasya'dan da hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.09.11 23:01:41 40.6302 35.3870 5.0 -.- 3.9 3.9 YAYLACIK-MERZIFON (AMASYA) İlksel
2019.09.11 21:38:34 36.8313 36.8507 15.1 -.- 2.6 -.- GOZKAYA-(KILIS) İlksel
2019.09.11 20:50:28 35.3403 27.7088 9.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2019.09.11 18:14:38 36.8778 27.3405 7.5 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.09.11 17:55:35 37.7927 29.7525 12.8 -.- 1.6 -.- AYVAZ-CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.09.11 17:48:26 37.8375 29.6760 9.6 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.09.11 17:10:49 37.1102 34.5505 5.3 -.- 2.1 -.- SEBIL-CAMLIYAYLA (MERSIN) İlksel
2019.09.11 16:53:54 38.5967 43.0052 34.7 -.- 1.8 -.- VAN GOLU İlksel
2019.09.11 16:28:37 39.0592 26.8225 15.8 -.- 1.6 -.- YAHSIBEY-DIKILI (IZMIR) İlksel
2019.09.11 15:43:10 39.1328 27.5888 0.0 -.- 1.9 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel
2019.09.11 14:30:55 37.8640 29.6877 5.7 -.- 3.1 3.2 AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

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Çorum deprem

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