Çorum'da aile katliamı: Yolda rastladığı eşiyle baldızını öldürdü, aynı silahla kendisini vurdu

Çorum bugün öğlen saatlerinde meydana gelen dehşetle sarsıldı. Hasan Orhan (58) boşanma aşamasındaki eşi ve baldızını öldürüp sonra kendi canına da kıydı.

EVE GİDERKEN SOKAKTA KARŞILAŞTI

Olay, öğle saatlerinde Kale Mahallesi, Mürsel 3. Sokak’ta meydana geldi. Hasan Orhan boşanma aşamasında olduğu eşi Nazegül Orhan ile görüşmek için yaşadığı eve giderken sokakta karşılaştı.

EŞİNİ, BALDIZINI, KENDİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Orhan çifti, sokak ortasında tartışmaya başladı. Hasan Orhan, eşi Nazegül ve yanındaki baldızı Meryem Karakoç’u tabancayla vurarak öldürdü, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Hasan Orhan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Orhan doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Olay yerinde hayatını kaybeden eşi ve baldızı da olay yeri incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





