HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çorum'da aile katliamı: Yolda rastladığı eşiyle baldızını öldürdü, aynı silahla kendisini vurdu

Çorum'da aile katliamı: Yolda rastladığı eşiyle baldızını öldürdü, aynı silahla kendisini vurdu

17.05.2024 15:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da aile katliamı yaşandı. Boşanma aşamasındaki eşi Nazegül Orhan ile yolda karşılaşan Hasan Orhan silahını çekip hem eşini hem yanındaki baldızını vurarak öldürdü. Hasan Orhan ardından da aynı silahla kendini vurarak intihar etti.

Çorum'da aile katliamı: Yolda rastladığı eşiyle baldızını öldürdü, aynı silahla kendisini vurdu

Çorum bugün öğlen saatlerinde meydana gelen dehşetle sarsıldı. Hasan Orhan (58) boşanma aşamasındaki eşi ve baldızını öldürüp sonra kendi canına da kıydı.

200007_HASAN-ORHAN-(58)-BOSANMA-ASAMASINDAKI-E

EVE GİDERKEN SOKAKTA KARŞILAŞTI

Olay, öğle saatlerinde Kale Mahallesi, Mürsel 3. Sokak’ta meydana geldi. Hasan Orhan boşanma aşamasında olduğu eşi Nazegül Orhan ile görüşmek için yaşadığı eve giderken sokakta karşılaştı.

EŞİNİ, BALDIZINI, KENDİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Orhan çifti, sokak ortasında tartışmaya başladı. Hasan Orhan, eşi Nazegül ve yanındaki baldızı Meryem Karakoç’u tabancayla vurarak öldürdü, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

200008_HASAN-ORHAN-(58)-BOSANMA-ASAMASINDAKI-E

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Hasan Orhan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Orhan doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Olay yerinde hayatını kaybeden eşi ve baldızı da olay yeri incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

200087_HASAN-ORHAN-(58)-BOSANMA-ASAMASINDAKI-E

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Kayseri! İnfiale yol açan görüntüler sonrası gözaltına alınmıştı: O anne hakkında yeni gelişme! Yer: Kayseri! İnfiale yol açan görüntüler sonrası gözaltına alınmıştı: O anne hakkında yeni gelişme!
ATM'den para çekenleri seçmişler! Bu bahaneyle yaklaşıp...ATM'den para çekenleri seçmişler! Bu bahaneyle yaklaşıp...
Son dönemdeki fiyat artışları için net mesajSon dönemdeki fiyat artışları için net mesaj
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Çorum baldız
En Çok Okunan Haberler
Yer: Tokat! Keserle önce başına sonra bacaklarına defalarca vurdu... O anlar kamerada!

Yer: Tokat! Keserle önce başına sonra bacaklarına defalarca vurdu... O anlar kamerada!

Ata Emre Akman'a soru sorup bıçaklamış! Babası 'sarhoştum' dedi, katilin ifadesi ortaya çıktı

Ata Emre Akman'a soru sorup bıçaklamış! Babası 'sarhoştum' dedi, katilin ifadesi ortaya çıktı

Kabul edildi! Ferdi rekor bedelle ayrılıyor... İşte yeni takımı

Kabul edildi! Ferdi rekor bedelle ayrılıyor... İşte yeni takımı

Ünlü sunucudan acı haber

Ünlü sunucudan acı haber

Son dönemdeki fiyat artışları için net mesaj

Son dönemdeki fiyat artışları için net mesaj

Diyanet'ten Audi A8 açıklaması: İade edildi... Yeni kararları duyurdular

Diyanet'ten Audi A8 açıklaması: İade edildi... Yeni kararları duyurdular

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.