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  4. Çorum'da akraba kavgası cinayetle bitti! 7 kurşunla vuruldu

Çorum'da akraba kavgası cinayetle bitti! 7 kurşunla vuruldu

10.11.2024 21:55
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Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavga kanlı bitti. Olay sırasında akrabası tarafından 7 kurşunla vurulan Metin Koçak hayatını kaybetti

Çorum'da akraba kavgası cinayetle bitti! 7 kurşunla vuruldu

İddiaya göre, Metin Koçak ile İbrahim Ö. arasında Üçtutlar Mahallesi Üçtutlar Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda İbrahim Ö, tabancayla ateş ederek Metin Koçak'ı yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Koçak'ın akrabaları ise İbrahim Ö'yü darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden 7 mermiyle ağır yaralanan Metin Koçak, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İbrahim Ö. ise sağlık ekiplerince ambulansla kentteki özel hastaneye kaldırıldı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Çorum kavga akraba
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