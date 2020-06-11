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  4. Çorum'da 'aslan' korkusu! Tüfek ve dürbünlerle arıyorlar

Çorum'da 'aslan' korkusu! Tüfek ve dürbünlerle arıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 13:48 | Son Güncelleme

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyünde, son günlerde büyükbaşların yabani hayvanlar tarafından telef edilmesi üzerine bölgede yaşayanlar, yabani hayvanın aslan olduğunu iddia etti. Köye fotokapanlar yerleştirilirken, köylüler de tüfek ve dürbünlerle arazide olduğu iddia edilen aslanı arıyor.

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyüne yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki merada sürüde otlayan 2 büyükbaş, son 2 ay içinde yabani hayvan saldırısında telef oldu. Sürünün Afganistan uyruklu çobanı, saldıran hayvanın aslan olduğunu ve cep telefonu kamerası ile fotoğrafını çektiğini iddia etti. 2 ay içinde 2 kadın da ot toplamak için aynı bölgeye gittiklerinde aslana benzeyen yabani hayvan gördüğünü öne sürdü. Kayıp hayvanlarını aramak için bölgeye giden 2 kardeş de aynı yerde yavru aslan gördüklerini iddia etti. Bunun üzerine köy muhtarı Hasan Durak, jandarmaya haber verdi.

'ASLAN' İDDİASI TEDİRGİNLİĞE YOL AÇTI

Aslanın görüldüğü iddia edilen ve telef olan hayvanların leşinin bulunduğu sazlık alanda jandarma tarafından arama yapıldı. Ayrıca bölgede dronela da havadan tarama yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince bölgeye 3 fotokapan yerleştirildi. Henüz bir bulguya ulaşılamazken, köyde yaşayanlar, aslan iddiası nedeniyle tedirgin oldu. Bölge halkı, zaman zaman köyün çevresinde dürbünle ve tüfekle arama yapıyor. Tarlaya hasat yapmaya giderken de korktuklarını dile getiren kişiler, hasat ve hayvan otlatma için araziye yalnız gitmediklerini söyledi.

‘ÇELTİK TARLASINDA ÇALIŞANLAR ASLANI GÖRMÜŞ’

80 haneli yaklaşık 150 kişinin yaşadığı Aşağı Emirhalil köyünün muhtarı Hasan Durak, “Hayvanlarımıza saldırı oldu ve leşleri bulundu. Öncelikle çobanımız gördüğünü söyledi. Bir yabani hayvanın sürüye saldırdığını söyledi ve daha sonra da fotoğrafını çekti. Ben de jandarmayı arayıp fotoğrafı gönderdim. Fotoğrafı görenler aslan olduğundan şüphelendi. Bunun üzerine jandarma buraya geldi, arama yaptı. Fotokapanlar yerleştirildi bölgeye. Drone da uçurdular. Aslanın yavrusunu görenler de oldu. Vatandaşlarımız tedirgin. Fotoğrafı gördüğümde aslana benzettim. Gereken bütün önlemlerin alınmasını istiyoruz. Köylülerimiz hayvanlarının otlak yerlerine yalnız gidemiyorlar, korkuyorlar. Jandarma da burada tarama yapıyor ama henüz bir sonuç çıkmadı. Dün akşam karşıdaki Töyhane köyünde de çeltik tarlasında çalışan vatandaşlarımız yine aslanı görmüşler” diye konuştu.
Halis Durak, 2 aydır köyde bu olayın yaşandığını dile getirerek, “Yabani ot toplamaya giden kadınlar, bu hayvanı görüyor ancak kurt sanıp dönüyorlar. Daha sonra büyükbaş hayvan sürüsüne saldırıyor. Çobanımız görüyor. Ardından 2 hayvan saldırıda telef oluyor ve daha sonra da aslan yavruları görülüyor. Gören korkup kaçıyor. En son çoban fotoğrafını çekiyor. Ben kesinlikle aslan olduğuna inanıyorum. Dün akşam yine başka bir köyde daha görülmüş aynı hayvan. Hepimiz korkuyoruz. Bu mera bizim için önemli ama hayvanlarımızı oraya götüremiyoruz. Hepimizde tedirginlik var. Fotokapanlardan sonuç çıkmasını bekliyoruz” dedi.
Aslan yavrusu gördüğünü iddia eden Mehmet Buyruk ise şunları ifade etti:
“10 gün önce bir hayvanımızın ayağı sakattı, sürüyle giden hayvanımız geri gelmedi. Biz de onu aramak için bölgeye gittik. Bu sırada motorun önüne sarı renk aslan yavrusu çıktı. Korktuk biz de motoru hızlandırdık hemen kaçtık. Babam, ağabeyim ve çoban gördük. Hayvanın yüzünü net gördüm. Gördüğümüz yer köye yaklaşık 1 kilometre. Hayvanlarımızı oraya götürmüyoruz çok tedirginiz. Hasat dönemi herkes tarlalarda çalışıyor hepimiz tedirginiz, korkuyoruz. Biz de aradık ama bulamadık”

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