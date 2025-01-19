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  4. Çorum’da avcılar ormanda erkek cesedi buldu

Çorum’da avcılar ormanda erkek cesedi buldu

19.01.2025 21:13
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Çorum’da ormanlık alanda avcılar tarafından bir erkek cesedi bulundu. Ceset yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Çorum’da avcılar ormanda erkek cesedi buldu

Hızırdede köyü yakınlarındaki ormanlık alanında yerde hareketsiz yatan kişiyi gören avcılar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma olay yeri ekiplerince yapılan incelemede, bulunan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

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ÜZERİNDEN İRAN RİYALİ ÇIKTI

Kırklı yaşlarda erkeğe ait olduğu tahmin edilen cesette kesi ya da darp izine rastlanmazken, cesedin bazı bölümlerine yabani hayvanlar tarafından zarar verildiği tespit edildi.

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Söz konusu kişinin donarak hayatını kaybetmiş olabileceği bildirildi.
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Üzerinden İran riyali çıkması nedeniyle yabancı uyruklu olabileceği değerlendirilen ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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