Çorum'da bir restoranda darp sonucu hayatını kaybeden kişinin görüntüleri ortaya çıktı

Olay, 25 Eylül tarihinde Osmancık ilçesinde meydana geldi. Restoranda yemek yerken merdivenden düşme olayı ihbarı alan 122 ekipleri belirtilen adrese gitti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan Başak’ın, hayati tehlikesinin bulunması üzerine Çorum’a sevk edildi. Şahıs, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının ifadeleri üzerine başvuran ve tavırlarından şüphelenen polis ekipleri, Cumhuriyet savcılığından alınan kararın ardından restoranda inceleme yaptı. İş yerindeki güvenlik görüntülerini inceleyen polis ekipleri kamera görüntülerinde Recep Başak’ın yaşanan arbede esnasında merdivenlerden düştüğünü tespit ederken, mekan sahibi E.T., işletmecisi M.A., mekan çalışanı E.Ç. ve olay esnasında müşteri olarak mekanda bulunduğu iddia edilen İ.O’yu gözaltına alındı.

TARTIŞMA VE DÜŞME ANI KAMERAYA YANSIDI

Kamera kayıtlarına göre, mekanın balkon kısmında bulunan kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkıyor. Tekme ve yumruklu arbede merdivenlerde devam ediyor. Bu sırada bir kişi merdivenin korkuluklarından aşağı düşüyor. Yüksekten aşağı düşen kişi kısa bir süre sonra düştüğü yerden kalkıyor. Orada bulunan diğer kişilerle birlikte yürüyerek mekandan ayrılıyor.

Olayın ardından Başak'ı darp ettiği belirlenen E.Ç. ve İ.U. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, E.T. ve M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

