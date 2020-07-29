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  4. Çorum'da bunalıma giren şahıs minareye çıktı

Çorum'da bunalıma giren şahıs minareye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 01:53 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık ilçesinde iddia edilen işsiz ve “evden uzaklaştırma” kararı olduğu öğrenilen şahıs girdiği bunalım sonucu minareye çıktı. Belediye Başkanı Ahmet Gelgör tarafından ikna edilen şahıs daha sonra minareden aşağı indi.

Çorum'da bunalıma giren şahıs minareye çıktı

Olay, Koyunbaba mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işsiz ve evden uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen H.A adlı şahıs Asri Mezarlık Cami’nin minaresine çıktı.

Caminin kilitli olmasına rağmen minarede bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra sağlık ve itfaiye görevlileri geldi.

Şahsın aşağı inmesi için vatandaşlar ve polislerin ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bir süre sonra olay yerine gelen Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, H.A. ile konuşmaya başladı. H.A., daha sonra minareden aşağı kendisi indi. Polis ekipleri tarafından ambulansa alınan H.A., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. (İHA)

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