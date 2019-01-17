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Çorum'da dehşet anları! Gözleri önünde oğlunu kurşun yağmuruna tuttular!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 01:23 | Son Güncelleme

Çorum'da barda çıkan silahlı kavgada Melih Oktay O. (26) vuruldu, baba Mustafa O. ise darp edildi. Baba ve oğlu tedaviye alınırken, olaya karışan 1 kişi polise teslim oldu, 2 şüpheli aranıyor.

Çorum'da dehşet anları! Gözleri önünde oğlunu kurşun yağmuruna tuttular!

Olay, saat 20.30 sıralarında Bahabey Caddesinde bulunan bir barda meydana geldi. İddiaya göre, müşteriler Kadir D., Özkan B. ile Mustafa O. ve oğlu Melih Oktay O. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Melih Oktay O., vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı, babası Mustafa O. darp edildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Baba ve oğlu ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kavgaya karışan Kadir D. polise teslim olurken Özkan B. ve ismi öğrenilemeyen bir şüpheli aranıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çorum Silahlı kavga

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