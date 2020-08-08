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Çorum'da dehşet: Pusu kurup defalarca ateş etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2020 13:52 | Son Güncelleme

Çorum Bayat'ta , boşanma aşamasındaki eşi Rukiye Boyraz (26) ile kayınvalidesi Fatma Evecen (47) ve kayınpederi Bekir Evecen'i (52) tüfekle vurarak yaralayan Hasan Boyraz (30), tutuklandı. Boyraz'ın eşi ile anne-babasını, meşelik alana otomatik av tüfeğiyle saklanıp, traktörle mandıraya gittikleri sırada vurduğu ortaya çıktı.

Çorum'da dehşet: Pusu kurup defalarca ateş etti

Olay, dün akşam, ilçenin Yatukçu Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Boyraz, boşanma aşamasında olduğu için bir süredir ayrı yaşadığı eşi Rukiye Boyraz ile kayınvalidesi Fatma Evecen ve kayınpederi Bekir Evecen’e, traktörle mandıraya gittikleri sırada otomatik av tüfeğiyle ateş etti. Rukiye Boyraz ve Evecen çifti yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Rukiye Boyraz’ın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

PUSU KURDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olaydan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan Hasan Boyraz'ın saldırı için meşelik alana saklanarak, pusu kurduğu ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden Boyraz, sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.

‘PUSU KURUP DEFALARCA ATEŞ ETTİ’

Damadı tarafından vurularak yaralanan Bekir Evecen, “İki yıldır ne bize ne kızıma etmedik hakaret ve tehdit bırakmadı. Hatta torunlarımı kaçırmaya çalıştı ve polis tarafından yakalandı. Dün eşimin, kızımın ve torunlarımın da üzerinde bulunduğu traktöre, mandıraya giderken pusu kurduğu yerden defalarca ateş etti. Silahtan çıkan saçmalarla ben, kızım ve eşim yaralandık. Sürekli bizi tehdit ediyor. Gereken en ağır cezanın verilmesini istiyoruz” dedi.

Kaynak: DHA


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