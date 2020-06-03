HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çorum'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Çorum'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 16:26 | Son Güncelleme

Çorum'da saat 16.11'de bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

Çorum'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Çorum'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem medyana geldi. AFAD, saat 16.11'de meydana gelen depremin merkez üssünü, Merkez ilçesi olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Celilkırı, büyüklüğünü ise 3.9 olarak duyurdu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evini ateşe verip, kendini içeriye kilitledi Evini ateşe verip, kendini içeriye kilitledi
Valilik açıkladı: Tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile...Valilik açıkladı: Tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile...
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanın son mesajı yürek parçaladıKoronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanın son mesajı yürek parçaladı

En Çok Okunan Haberler

Açılması bekleniyor ama... 1 yıl erteleniyor

Açılması bekleniyor ama... 1 yıl erteleniyor

Bilim Kurulu üyesinden normalleşme açıklaması: 10 gün sonra...

Bilim Kurulu üyesinden normalleşme açıklaması: 10 gün sonra...

Aralarındaki bağı çok az kişi biliyor

Aralarındaki bağı çok az kişi biliyor

Altın fiyatları ile ilgili önemli tahmin

Altın fiyatları ile ilgili önemli tahmin

Yasak kararı genişliyor! Sayı 38 oldu

Yasak kararı genişliyor! Sayı 38 oldu

Flaş uyarı: Vaka sayısında bir miktar artış var

Flaş uyarı: Vaka sayısında bir miktar artış var

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğü iddia edilmişti! Babası olayı anlattı

Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğü iddia edilmişti! Babası olayı anlattı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bursa'daki şehidin kimliği belli oldu

Bursa'daki şehidin kimliği belli oldu

Bursa'da silahlı çatışma: 1 polis şehit

Bursa'da silahlı çatışma: 1 polis şehit

Diğer Haberler
Artvin'de kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu

Valilik açıkladı: Tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile...

CHP'li belediyeye yolsuzluk ve rüşvet suçlaması! İçişleri harekete geçti

CHP'li belediyeye yolsuzluk suçlaması! İçişleri harekete geçti

Koronavirüslü kişinin doğum günü partisine polis baskını! Emniyet'ten açıklama geldi

Koronavirüse yakalandı, parti yaptı!

Araçtan kurşun yağdıran şüpheliler tutuklandı

Araçtan kurşun yağdıran şüpheliler tutuklandı

Antalya’da ev sahibi uyurken sinekliği bile çaldılar

Ev sahibi uyurken sinekliği bile çaldılar

0-18 yaş arasına sokağa çıkma izni

0-18 yaş arasına sokağa çıkma izni

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.