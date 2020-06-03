Çorum'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

\u00c7orum'da 3.9 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir deprem medyana geldi. AFAD, saat 16.11'de meydana gelen depremin merkez \u00fcss\u00fcn\u00fc, Merkez il\u00e7esi olarak a\u00e7\u0131klad\u0131. \nKandilli Rasathanesi depremin merkez \u00fcss\u00fcn\u00fc Celilk\u0131r\u0131, b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ise 3.9 olarak duyurdu. G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Evini ate\u015fe verip, kendini i\u00e7eriye kilitlediValilik a\u00e7\u0131klad\u0131: T\u00fcm kamu kurum ve kurulu\u015flar ile...Koronavir\u00fcsle m\u00fccadele eden sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n son mesaj\u0131 y\u00fcrek par\u00e7alad\u0131