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  4. Çorum'da doğal gaz patlaması! Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi

Çorum'da doğal gaz patlaması! Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi

03.11.2024 14:58
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
03.11.2024 14:58
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Çorum'dan korkutan haber! 5 katlı bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi. Çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi.

Çorum il merkezinde bir binada patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle binada ve çevrede hasar oluştu. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu iddia edildi. Ekipler olay yerine gelerek müdahaleye başladı.

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Anahtar Kelimeler:
patlama Çorum doğal gaz
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