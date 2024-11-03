Çorum'da doğal gaz patlaması! Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi

Çorum'dan korkutan haber! 5 katlı bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi. Çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi.
Çorum il merkezinde bir binada patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle binada ve çevrede hasar oluştu. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu iddia edildi. Ekipler olay yerine gelerek müdahaleye başladı.
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